Feuerwehr und DLRG warnen vor Betreten der Eisflächen Stand: 14.02.2021 11:12 Uhr In Niedersachsen frieren die Seen und Flüsse zu. Das lockt Besucher aufs Eis. Doch das ist meist noch zu dünn - und nicht freigegeben.

Meteorologe Frank Böttcher vom Deutschen Wetterdienst (DWD) warnte ausdrücklich, die Seen und Flüsse schon zu betreten. Eine Eisdicke von zwölf bis 15 Zentimetern sei nötig, damit sie sicher trage. Es brauche zehn bis 15 Nächte mit Minusgraden, um das zu erreichen. Vorher sei das Betreten von Eisflächen lebensgefährlich, mahnte der Meteorologe.

Lebensrettung mit Hovercraft

Auch die DLRG weist darauf hin, die Flächen nicht zu betreten. "Wenn es nicht durchgehend friert, sondern zwischendurch taut und vielleicht Schneefall dazukommt, hat das Eis keine durchgehende Dicke und wird schnell brüchig", so die Lebensretter. Sie üben regelmäßig den Ernstfall - wie in dieser Woche auf dem Zwischenahner Meer im Ammerland. Mit einem Hovercraft können die Einsatzkräfte dort Unfallstellen auch fernab des Ufers erreichen. Glimpflich ist am Sonnabend der Einsatz der Braunschweiger Feuerwehr verlaufen. Auf der Oker war eine Hündin ins Eis eingebrochen. Sie konnte gerettet werden.

Maschsee in Hannover wird nicht freigegeben

In Hannover braucht es nach Angaben der Stadt mindestens eine 13 Zentimeter dicke Eisdecke auf dem Maschsee, damit der See freigegeben wird. Wegen der Schneeschicht könne die gerade nicht gemessen werden, teilte die Stadt mit. Selbst wenn das Eis dick genug ist, sei von einer Freigabe wegen der geltenden Hygieneregeln nicht auszugehen. Auch das Steinhuder Meer in der Region Hannover wird laut Feuerwehr Wunstorf nicht freigegeben. Das Stadt Wunstorf warnt ebenfalls ausdrücklich vor dem Betreten: "Wer das Eis betritt, begibt sich in Lebensgefahr", heißt es dort.

Kein Besucheransturm im Harz

Während das winterliche Wetter die Menschen im Land an die frische Luft lockt, ist der befürchte Ansturm von Tagesgästen im Harz bislang ausgeblieben. "Im Gegensatz zu den letzten Wochen ist relativ wenig los", sagte eine Sprecherin der Polizei in Goslar am Sonnabend. Ein Grund dafür könnte ausgerechnet der Schnee sein. Zum einen hindern die Schneemassen die Besucher beim Rodeln und bei der Anreise, zum anderen liegt eben auch in anderen Teilen Niedersachsens genug davon. Im Vorfeld hatte die Stadt Goslar angekündigt, die Zufahrten zum Ortsteil Hahnenklee zu sperren. Wegen der Schneemassen seien die Parkplätze entlang der Straßen nicht befahrbar. Nur Anwohner dürfen in den Ort.

Videos 1 Min Vienenburg: Schneeschleuder in Aktion Handyaufnahmen zeigen eine Schneeschleuder am Bahnhof in Vienenburg (Landkreis Goslar) auf dem Weg nach Braunschweig. 1 Min

Vorsicht im Wald

Wegen der extremen Wetterbedingungen warnen die Niedersächsischen Landesforsten und die Harzer Nationalparkverwaltung derzeit vor Waldspaziergängen. Unter der Last großer Schneemassen könnten Äste und auch ganze Baumkronen unvermittelt herabstürzen, hieß es. Dies gelte auch für Bereiche, in denen nicht so viel Schnee fällt. "Möglicherweise kommt es zu Eisanhang an den Baumkronen, der einen ähnlichen Effekt wie der Schnee haben kann", sagte Klaus Merker, Präsident der Niedersächsischen Landesforsten. Die Nationalparkverwaltung warnt vor einem "lebensgefährlichen Waldbesuch". Neben den Gefahren durch abbrechende Bäume verweist sie auf drohende Erfrierungen und Orientierungslosigkeit.

Wärmebusse und Notunterkünfte für Obdachlose

Unter den Witterungsbedingungen leiden derzeit vor allem die Menschen ohne Dach über dem Kopf. In Hannover und Oldenburg ist die Johanniter-Unfall-Hilfe verstärkt mit ihren Kältebussen im Einsatz. Die Helfer verteilen warme Getränke und Essen, Kleidung, Decken, Drogerieartikel und Masken. In der Landeshauptstadt können Obdachlose laut dem Evangelisch-lutherischen Stadtkirchenverband die zentral gelegene Marktkirche als Notunterkunft nutzen. Das Angebot solle vorerst die ganze Woche gelten.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 15.02.2021 | 19:30 Uhr