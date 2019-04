Stand: 22.04.2019 19:04 Uhr

Feuer in Moor-Gebieten halten Helfer in Atem

Hunderte Feuerwehrleute sind am Osterwochenende wegen mehrerer Brände in Moorgebieten in Niedersachsen im Einsatz gewesen. In Goldenstedt (Landkreis Vechta) brach am Montag ein Feuer aus, das sich durch den Wind auf eine Fläche von mehreren Hektar ausbreitete. Im Süden von Goldenstedt seien die Flammen inzwischen unter Kontrolle, sagte ein Sprecher der Cloppenburger Polizei gegenüber NDR.de am frühen Abend. Bei Vechta sehe das noch anders. Dort hätten es die Einsatzkräfte schwer, mit ihren Fahrzeugen und Geräten an die entsprechenden Brandstellen zu gelangen. "Die Helfer werden noch mehrere Stunden bis in die Nacht mit dem Brand beschäftigt sein", so der Sprecher weiter. Zeitweise waren dort 210 Personen im Einsatz.

Großbrand im Gildehauser Venn 22.04.2019 10:15 Uhr In einem Naturschutzgebiet bei Bad Bentheim ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar.







30 Hektar in Gildehauser Venn in Brand

Schon in der Nacht zum Montag war im Naturschutzgebiet Gildehauser Venn (Grafschaft Bad Bentheim) ebenfalls ein Brand ausgebrochen. Zwischenzeitlich brannte es laut Feuerwehr auf rund 30 Hektar Fläche. "In dem Moor kommen wir mit unseren Fahrzeugen nicht durch. Das heißt, wir mussten unzählige Schläuche per Manpower dort reintragen", sagte ein Feuerwehrsprecher. Montagmorgen war der Brand unter Kontrolle. Wenige Brand- und Glutnester sollten bis zum Abend gelöscht sein. Auch Feuerwehrleute aus dem angrenzenden Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden halfen bei den Löscharbeiten. Insgesamt 350 Helfer waren vor Ort. Ein Feuerwehrmann verletzte sich leicht.

Was war die Ursache?

Der Einsatzleiter der Feuerwehr Bad Bentheim glaubt laut NDR 1 Niedersachsen nicht, dass es möglich sein wird, die Brandursache für das Feuer zu finden. Die Fläche sei zu groß. Außerdem führten Radwege und Wanderwege durch das Gildehauser Venn - da genüge eine weggeworfene Zigarette, erklärte Martin Nyenhues.

Beim Großfeuer in einem Torfwerk in Georgsdorf, das am Sonnabend ausgebrochen war, sollte es möglich sein, die Brandursache zu ermitteln, so ein Sprecher der Feuerwehr dort. Auf dem Gelände des Werks war zunächst ein Palettenlager in Brand geraten, dann eine Torfhalde und Teile eines Feldes.

Feuerwehr: "In Moorgebieten nicht rauchen"

Moorbrände stellen die Einsatzkräfte immer wieder vor besonders schwere Herausforderungen, wie der Präsident des Landesfeuerwehrverbandes in Niedersachsen, Karl-Heinz Banse, erklärt. "Dort kann sich das Feuer metertief in den Boden fressen, da wird das Löschen schwierig." Mit Blick auf die Trockenheit wünscht er sich von der Bevölkerung Rücksicht: "Gerade in den Wald- und Moorgebieten sollte man nicht rauchen und auch keine Fahrzeuge abstellen." Sollte es so trocken bleiben, müsse auch bald wieder der Flugdienst eingesetzt werden, der aus der Luft nach Waldbränden Ausschau hält, erklärte er.

