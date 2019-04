Stand: 23.04.2019 20:30 Uhr

Feuer im Moor: Unter Kontrolle - keine Entwarnung

Der Kampf gegen die Glutnester im Nordwesten geht weiter: In einem Wald- und Moorgebiet zwischen Vechta und Goldenstedt (Landkreis Vechta) ist am Montag ein Brand ausgebrochen, der die Feuerwehren der Region weiterhin in Atem hält. "Das Schadensgebiet hat eine Ausdehnung von rund 60 Hektar, ist aber nicht in Gänze niedergebrannt", sagte ein Sprecher des Landkreises am Dienstagabend. Zurzeit seien noch etwa 250 Rettungskräfte vor Ort im Einsatz.

Feuerwehr kämpft gegen Moorbrände bei Vechta Hallo Niedersachsen - 23.04.2019 19:30 Uhr Das Feuer in einem Wald- und Moorgebiet zwischen Vechta und Goldenstedt lodert immer wieder auf. Der Wind und das schwierige Gelände behindern die Löscharbeiten der Einsatzkräfte.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Jetzt kommt die Bundeswehr - zum Löschen

Am Mittwoch soll eine Maschine der Bundeswehr die Löscharbeiten unterstützen. Der Einsatz am Dienstag wurde immer wieder durch aufkommende Windböen erschwert. Die Situation gilt inzwischen aber als unter Kontrolle. Hilfreich dabei: Luftbilder, die unter anderem von einer Drohnengruppe der Kreisfeuerwehr stammen. Um Einsatzkräfte und ihr teils schweres Gerät an die Einsatzorte zu transportieren, setzte die Feuerwehr in dem schwer zugänglichen Gebiet auf sogenannte Quads - vierrädrige Motorräder.

Hunderte Feuerwehrleute im Einsatz

Die Brandgefahr in Niedersachsen bleibt aufgrund des trockenen und windigen Wetters unvermindert hoch. Der Präsident des Landesfeuerwehrverbandes in Niedersachsen, Karl-Heinz Banse, forderte mit Blick auf die Trockenheit von der Bevölkerung Rücksicht: "Gerade in den Wald- und Moorgebieten sollte man nicht rauchen und auch keine Fahrzeuge abstellen."

"Da wird das Löschen schwierig"

Moorbrände stellen die Einsatzkräfte immer wieder vor schwierige Herausforderungen, wie Banse sagte. "Dort kann sich das Feuer metertief in den Boden fressen, da wird das Löschen schwierig." Wie kompliziert die Bekämpfung eines Moorbrandes sein kann, hatte sich im Herbst vergangenen Jahres im Emsland gezeigt. Damals stand über mehrere Wochen eine riesige Moorfläche in Flammen. Ausgelöst hatte das Feuer ein Raketentest der Bundeswehr.

Videos 01:32 Hallo Niedersachsen Großbrand in Naturschutzgebiet bei Bad Bentheim Hallo Niedersachsen In einem Moorgebiet im Gildehauser Venn sind rund 30 Hektar Naturfläche in Brand geraten. Inzwischen ist der Brand unter Kontrolle, die Ursache ist jedoch noch unklar. Video (01:32 min)

Gildehauser Venn brennt auf 30 Hektar

Bereits in den vergangenen Tagen war es im Nordwesten Niedersachsens wiederholt zu großen Bränden gekommen. Im Staatswald Wildenloh bei Oldenburg brannten am Montag etwa 1.500 Quadratmeter alter Baum- und Buschbestand zu großen Teilen nieder, wie die Feuerwehr mitteilte. Am Montagabend war das Feuer im Landkreis Ammerland gelöscht. Schon in der Nacht zu Montag war im Naturschutzgebiet Gildehauser Venn (Grafschaft Bentheim) ebenfalls ein Feuer ausgebrochen. Zwischenzeitlich brannte es laut Feuerwehr auf rund 30 Hektar Fläche. Am Montagmorgen war der Brand unter Kontrolle. Die Brandursachen stehen in beiden Fällen nicht fest.

Weitere Informationen Großbrand zu Ostern: Gildehauser Venn in Flammen Ein Großfeuer in der Gildehauser Venn (Grafschaft Bentheim) hat sich in der Nacht auf Montag auf 30 Hektar ausgedehnt. Die Feuerwehr hat den Brand gelöscht - bis auf wenige Glutnester. (22.04.2019) mehr

Georgsdorf: Schaden von 250.000 Euro

Beim Großfeuer in einem Torfwerk in Georgsdorf, das am Sonnabend ausgebrochen war, sollte es dagegen möglich sein, die Brandursache zu ermitteln, so ein Sprecher der dortigen Feuerwehr. Auf dem Gelände des Werks war zunächst ein Palettenlager in Brand geraten, dann eine Torfhalde und Teile eines Feldes. Während bei dem Torfwerk-Brand die Schadenshöhe auf rund 250.000 Euro taxiert wird, ist derzeit noch völlig unklar, wie hoch die Schäden in den Naturschutzgebieten sind. Erste Schätzungen wird es vermutlich erst dann geben, wenn die Brandermittler ihre Arbeit aufgenommen haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.04.2019 | 12:00 Uhr