Ferienende naht: Erste lange Staus im Norden Stand: 11.08.2023 14:02 Uhr Der ADAC erwartet für das Wochenende auf den Autobahnen im Norden erneut viel Verkehr - vor allem an den Baustellen. Grund ist das Ende der Sommerferien in fünf Bundesländern, darunter Bremen und Niedersachsen.

Die Hauptreisewelle ist vorüber - dennoch könnte auf den Autobahnen im Norden am Wochenende laut ADAC erneut Geduld gefragt sein. Bereits Freitagmittag waren die Autobahnen im Norden voll. Der Verkehrsclub rechnet mit Staus, vor allem an den Baustellen - ein großes Verkehrschaos, so wie an den vergangenen Ferienwochenenden, soll es laut ADAC aber nicht geben.

A7 durch Hamburg in den Nächten gesperrt

In Norddeutschland sind voraussichtlich besonders die Fernstraßen von und zur Nord- und Ostsee, die Autobahn 1 zwischen Lübeck, Hamburg und Bremen sowie die Autobahn 7 zwischen Hamburg und Flensburg jeweils in beide Richtungen betroffen. Hinzu kommt eine nächtliche Sperrung der A7 in Hamburg am Wochenende, von der auch der Elbtunnel betroffen ist. Auch an Baustellen, wie etwa auf der A1 zwischen Bremen und Osnabrück oder zwischen Vechta und Bramsche, wird es laut ADAC voraussichtlich immer wieder voll.

Ferienende in fünf Bundesländern

Grund ist laut ADAC der Rückreiseverkehr aus den Urlaubsregionen - in fünf Bundesländern enden mehr oder weniger zeitgleich die Sommerferien. In Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt ist am 16. August der letzte Ferientag, in Sachsen enden die Schulferien am 18. August, in Thüringen am 19. August. Hinzu kommen auf dem Weg Richtung Küste Urlauber aus Baden-Württemberg und Bayern, bei denen die dritte Ferienwoche beginnt. Zudem gehen auch in Teilen der Niederlande die Ferien bald zu Ende. Mit Blick auf die Verkehrslage raten die Experten deswegen: frühzeitig oder in den Abendstunden fahren.

ADAC: Ruhigere Routen, andere Reisetage

Der ADAC rät zudem, auf ruhigere Routen auszuweichen oder, wenn möglich, einen anderen Reisetag als einen Tag am Wochenende zu wählen. Geeignete Wochentage sind demnach Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Etwas Entspannung erhofft sich der ADAC durch das Lkw-Ferienfahrverbot, das bis Ende August immer samstags von 7 bis 20 Uhr gilt.

