Ferienende in fünf Ländern: Verkehr staut sich auf A1 und A7 Stand: 23.10.2021 13:24 Uhr Auf den Autobahnen in Norddeutschland ist dieses Wochenende viel los. In fünf Bundesländern gehen die Herbstferien zu Ende. Wer aus Richtung Küste gen Süden unterwegs ist, sollte Geduld mitbringen.

Auf den Autobahnen 1 und 7 stockt und staut sich seit Sonnabend immer wieder der Verkehr. Am stärksten war am Mittag die A7 im Raum Hamburg betroffen - allein vor dem Elbtunnel bei Quickborn im Landkreis Pinneberg stauten sich Fahrzeuge zeitweise auf mehr als zehn Kilometern Länge. Auch weiter südlich in der Heide und im Großraum Hannover reihten sich die Autos bei Soltau, Walsrode und Großburgwedel in kilometerlangen Schlangen.

Urlaubende aus südlichen Bundesländern fahren heim

Weitere Behinderungen erwartet der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) durch den Rückreiseverkehr auf der A2 Dortmund-Hannover und der A24 Hamburg-Berlin. An diesem Wochenende fahren Urlaubende aus Berlin, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz nach Hause. In den meisten norddeutschen Bundesländern waren die Herbstferien bereits vorher zu Ende, nur die Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen und Bremen haben noch ein paar Tage Auszeit vor sich.

Videos 1 Min Rettungsgasse: So wird's gemacht! Wir zeigen, wie die Rettungsgasse auf einer vierspurigen Autobahn richtig funktioniert. 1 Min

Baustellen erschweren den Verkehrsfluss

Staus dürfte es auch dort geben, wo die Fahrt durch Baustellen eingeschränkt wird. Das ist unter anderem auf der A7 bei Hannover und bei Hann. Münden (Landkreis Göttingen) der Fall, außerdem auf der A30 zwischen Gesmold und Osnabrück-Süd. Die A1 ist zwischen Ratekau und Sereetz (Kreis Ostholstein) in beiden Richtungen zwischen 19 und 5 Uhr gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.10.2021 | 14:00 Uhr