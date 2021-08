Ferienende: Staus im Norden lösen sich nur langsam auf Stand: 29.08.2021 17:24 Uhr In mehreren Bundesländern gehen die Sommerferien zu Ende. Autofahrende müssen sich daher im Rückreiseverkehr auf zahlreichen Strecken auf Staus und längere Wartezeiten einstellen.

In Schleswig-Holstein war unter anderem die A1 von der Ostseeinsel Fehmarn in Richtung Lübeck besonders betroffen. Aber auch in und um Hamburg mussten Autofahrende viel Geduld aufbringen. Auf der A7 im Bereich Elbtunnel stockt es nach wie vor in beiden Richtungen. Und auch auf der A1 bei Hamburg ist noch keine Besserung in Sicht: In Richtung Bremen stockt es zwischen Hamburg-Öjendorf und Stillhorn weiter auf neun Kilometern, immerhin hat sich in der Gegenrichtung der Stau inzwischen aufgelöst. An der Elbfähre Glückstadt-Wischhafen beträgt die Wartezeit immer noch in beiden Richtungen bis zu eine Stunde.

Etliche Staus in Norddeutschland

In Mecklenburg-Vorpommern war unter anderem die A20 in Fahrtrichtung Rostock besonders voll, zwischen Altentreptow und Jarmen stockt es derzeit immernoch auf zehn Kilometern. Die Bundesstraße 110, auf der Urlauberinnen und Urlauber Usedom verlassen, war zudem stundenlang überlastet. Das galt zwischenzeitlich auch für B96 von Altefähr auf Rügen in Richtung Stralsund. In Niedersachsen waren besonders die A1, die A2 und die A7 betroffen. Während sich der Stau auf der A1 von Osnabrück in Richtung Bremen bei Bramsche seit dem späten Nachmittag langsam löst, stauen sich auf der A2 von Hannover in Richtung Dortmund die Autos zwischen Garbsen und Bad Nenndorf weiter auf zehn Kilometern. Stockender Verkehr auf mehreren Kilometern Länge bremste zudem am Mittag den Verkehr auf der A7 zwischen dem Dreieck Walsrode und Dorfmark.

Volle Autobahnen schon am Sonnabend

Nicht nur in Niedersachsen und Bremen, sondern auch in Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Hessen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen enden die Sommerferien. Wegen des Rückreiseverkehrs hatte es deshalb bereits am Sonnabend insbesondere vormittags zahlreiche längere Staus gegeben.

Nord- und Ostsee-Verbindungen stark belastet

Besonders viel los war am Wochenende auf den Strecken aus beliebten Urlaubsgebieten an Nord- und Ostsee. In Schleswig-Holstein war am Sonnabend auf der A1, Fehmarn Richtung Lübeck, zwischen Neustadt-Pelzerhaken und Pansdorf viel Geduld gefragt, ebenso auf der A7, Flensburg Richtung Hamburg, zwischen Schleswig-Jagel und Rendsburg-Büdelsdorf. In Mecklenburg-Vorpommern verlassen viele Gäste die Inseln Rügen und Usedom - und andere reisen gerade erst an. Dadurch waren die Straßen rund um die Inseln am Sonnabend stark befahren. Außerdem waren - wohl wegen des schlechten Wetters - viele Touristen mit dem Auto unterwegs. Starker Reiseverkehr zeigte sich aber auch auf der A20 in Höhe Tribsees sowie zwischen Jarmen und Altentreptow.

ADAC: Früh fahren oder Wochenende meiden

Der ADAC empfiehlt, am besten außerhalb der verkehrsreichsten Tageszeiten zu fahren - also ganz früh am Morgen oder spät am Abend. Wer kann, sollten das Wochenende ganz meiden und am besten dienstags oder mittwochs reisen, raten die Experten. Zudem sei es wichtig, frühzeitig eine Rettungsgasse zu bilden - sobald der Verkehr stockt, also beim Entstehen eines Staus.

