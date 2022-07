Ferienbeginn in Niedersachsen: Hier sind Staus zu erwarten Stand: 13.07.2022 11:48 Uhr In Niedersachsen haben am Mittwoch die Sommerferien begonnen, am Wochenende wird es auf den Autobahnen entsprechend voll. Besonders betroffen sind die A1, die A2, die A7 und die Fernstraßen ans Meer.

An diesem Wochenende strömen Urlauberinnen und Urlauber aus gleich neun Bundesländern mit Schulferien in Richtung Wasser. Auch der Norden der Niederlande hat schulfrei. Von daher ist mit vollen Autobahnen zu rechnen, der ADAC warnt vor Staus.

Erwartete Stau-Strecken in Norddeutschland

Betroffen sind nach Angaben der Experten vor allem der Großraum Hamburg und die Fernstraßen zu und von Nord- und Ostsee. Auch auf der A1 von Bremen in Richtung Lübeck, der A2 von Hannover in Richtung Braunschweig und der A7 in beide Richtungen werden Staus erwartet. Gerade am Freitagnachmittag, Sonnabendvormittag und Sonntagnachmittag soll es voll werden. Die Empfehlung: Wenn möglich auf andere Routen ausweichen oder einen anderen Reisetag wählen. Aktuelle Verkehrsmeldungen sind hier zu finden.

Auf diesen Autobahnen rechnet der ADAC mit Staus im Ferienverkehr

A 1 Bremen - Lübeck

A 2 Hannover - Braunschweig

A 3 Würzburg - Nürnberg - Passau

A 4 Kirchheimer Dreieck - Bad Hersfeld - Erfurt - Dresden

A 5 Karlsruhe - Basel

A 7 Hamburg - Flensburg

A 7 Hamburg - Hannover und Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

A 8 Stuttgart - München - Salzburg

A 9 Halle/Leipzig - Nürnberg - München

A10 Berliner Ring

A11 Berlin - Dreieck Uckermark

A19 Dreieck Wittstock - Rostock

A 24 Berlin - Hamburg

A 61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

A 72 Leipzig - Chemnitz - Hof

A 93 Inntaldreieck - Kufstein

A 95/B 2 München - Garmisch-Partenkirchen

A 99 Umfahrung München

Fingertrick: So wird die Rettungsgasse gebildet

Oft verursachen Unfälle Staus. Damit die Rettungskräfte möglichst schnell zum Unfallort kommen, sind Autofahrerinnen und Autofahrer verpflichtet, eine Rettungsgasse zu bilden. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat in mehreren Bundesländern 96 Rettungsteams befragt. Das Ergebnis: Nur in knapp 16 Prozent der ausgewerteten Einsätze wurde spontan eine Rettungsgasse gebildet. Wenn es um Menschenleben geht, zählt jedoch jede Minute. Ein einfacher Trick, um sich zu merken, wie die Rettungsgasse korrekt gebildet wird: Anhand der geöffneten linken Hand – die Handfläche zeigt nach oben – und der Anzahl der Fahrbahnen lässt sich ablesen, wo die Rettungsgasse entlang führt.

