Ferien in 14 Bundesländern: Volle Autobahnen auch am Samstag Stand: 22.07.2023 11:32 Uhr Auf den norddeutschen Autobahnen ging es auch an diesem Samstagmorgen nur zäh voran. Experten rechnen mit dem bislang staureichsten Wochenende in diesem Jahr - denn in 14 Bundesländern sind Sommerferien.

Auf der A1 gab es am Morgen beispielsweise in Richtung Bremen zwischen Bramsche und Holdorf bis zu 8 Kilometer stockenden Verkehr. Ebenfalls in Richtung Bremen staute es sich auf der A1 nach einem Unfall zwischen Cloppenburg und Wildeshausen-West zeitweise auf einer Länge von 4 Kilometern. Autofahrende mussten hier etwa eine Dreiviertelstunde mehr einplanen. Zudem gab es auch in Richtung Lübeck zwischen Maschener Kreuz und Dreieck Norderelbe bis zu 7 Kilometer Stau. Auch hier dauerte es eine gute Dreiviertelstunde länger. Auf der A7 gab es am Vormittag ebenfalls erste Staus. Unter anderem die Fahrt zwischen Hamburg-Heimfeld und Othmarschen verzögerte sich in beiden Richtungen um etwa eine halbe Stunde, denn dort gab es zeitweise 7 Kilometer Stau.

Volle Autobahnen bereits am Freitag

Bereits am Freitagnachmittag stockte der Verkehr in Niedersachsen auf der A1 unter anderem rund um das Bremer Kreuz sowie auf der A7 zwischen Dreieck Walsrode und Dorfmark. In Schleswig-Holstein ging es auf der A7 von Hamburg in Richtung Flensburg ebenfalls nur stockend voran, auch auf der A1 in Hamburg gab es Staus mit mehreren Kilometern Länge.

Im Schneckentempo über die Autobahn

Bis auf Bayern und Baden-Württemberg befinden sich am Wochenende alle Bundesländer in den Sommerferien. Urlaubern rät der Allgemeine Deutsche Automobilclub (ADAC), möglichst Mitte der kommenden Woche aufzubrechen. Besonders überlastet seien in den Ferienzeiten die Gebiete Richtung Nord- und Ostsee beziehungsweise die Rückreiseautobahnen, erklärte Christine Rettig vom ADAC in Niedersachsen. Dazu kommen Baustellen, die ohnehin häufig zu Staus führen - beispielsweise auf der A1 zwischen Vechta und Bramsche sowie im Süden von Niedersachsen auf der A7 bei Göttingen, aber auch im nördlichen Gebiet der Lüneburger Heide, so Rettig. "Die Ballungsräume Hamburg, Bremen, Osnabrück und auch Hannover sind an den Ferienwochenenden besonders belastet".

Stau erwartet: Diese Autobahnen sind betroffen

Auf folgenden Strecken im Norden wird mit viel Stau gerechnet:

Fernstraßen zur Nord- und Ostsee

Großraum Hamburg

A 1 Bremen - Hamburg - Lübeck

A 7 Hamburg - Flensburg

A 7 Hamburg - Hannover

ADAC stellt sich auf viele Pannen ein

Da der ADAC aufgrund der großen Zahl von Urlauberinnen und Urlaubern mit vielen Pannen rechnet, seien die Kapazitäten des Pannendienstes kurzfristig erhöht worden, hieß es. Neben den Abschleppfahrzeugen könnten auch andere Fahrzeuge im Auftrag des ADAC unterwegs sein, um möglichst vielen Menschen helfen zu können.

Wann sollte man an einen Stau umfahren?

Einen Stau, der länger als zehn Kilometer ist oder durch eine Vollsperrung hervorgerufen wird, sollte man möglichst umfahren, erklärte Rettig. "Dafür gibt es offizielle Umleitungsempfehlungen, die man auch gut übers Radio wahrnehmen kann." Bei kürzeren Staus hingegen lohne es sich gewöhnlicherweise nicht, von der Autobahn zu fahren. Denn dadurch, dass Ortsdurchfahrten, Ampelschaltungen und Kreuzungen dann sehr schnell zulaufen, sei das nicht unbedingt eine Zeitersparnis.

Möglichst viel Zeit einplanen und Auto volltanken

Wer für seine Reise über die Autobahn nicht auf einen anderen Tag ausweichen kann, sollte möglichst viel Zeit einplanen, volltanken und im besten Fall eine Kühlbox dabei haben. Zudem könnte es sich laut Rettig lohnen, besonders spät oder früh loszufahren. Sonntagnachmittag werde es auch noch mal besonders voll werden, vor allem auf den Rückreisestrecken. "Wer diese vollen Zeiten umgehen kann und eher in den Randzeiten fährt, der wird sicherlich entspannter ankommen", sagte Rettig.

