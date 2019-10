Stand: 05.10.2019 16:02 Uhr

Fehler im Umgang mit der "Seute Deern"?

Im Umgang mit dem historischen Dreimastsegler "Seute Deern" hat der Gründungsdirektor des Deutschen Schifffahrtsmuseums (DSM) in Bremerhaven, Detlev Ellmers, Fehler eingeräumt. "Wir hätten es besser wissen können", zitiert die Bremerhavener "Nordsee-Zeitung" am Sonnabend den promovierten Schiffsarchäologen. Der Untergang im Museumshafen hätte nach seinen Worten verhindert werden können. "Das Schiff hätte längst in ein Trockendock gelegt werden müssen. Aber auf diese Idee sind wir alle nicht gekommen", so der 81-Jährige. Ellmers leitete von 1971 bis 2002 die Arbeit am DSM.

Der Zustand ist "mehr als kritisch"

Die "Seute Deern", die als Wahrzeichen Bremerhavens gilt, war nach einem Brand und massivem Wassereinbruch Ende August auf den Grund des Museumshafens gesunken und erst knapp einen Monat wieder gehoben worden. Das DSM bezeichnet den Zustand des Traditionsseglers aber weiterhin als "mehr als kritisch". Der Segler halte sich nur noch durch den Einsatz von Pumpen über Wasser.

"Im Wasser sah das Schiff eben schöner aus"

"Die 'Seute Deern' ist neben der englischen 'Cutty Sark' in Greenwich der letzte große hölzerne Frachtsegler", erläuterte Ellmers die Bedeutung des Schiffes. Im Gegensatz zu der Bremerhavener Bark liegt die "Cutty Sark" aber in einer Art Trockendock und ist somit unter anderem vor Bohrmuscheln und plötzlichen Wassereinbrüchen geschützt. "Wir hätten dreimal die Chance gehabt, es genauso zu machen", sagte Ellmers der "Nordsee-Zeitung". "Aber im Wasser sah das Schiff eben schöner aus."

Seit 1966 das Wahrzeichen Bremerhavens

Die "Seute Deern" - auf hochdeutsch "Süßes Mädchen" - ist nach Museumsangaben vor exakt 100 Jahren im US-Bundesstaat Mississippi noch als Viermast-Gaffelschoner unter dem Namen "Elizabeth Bandi" vom Stapel gelaufen. Seit 1966 liegt sie an ihrem derzeitigen Platz im Alten Hafen vor dem Schifffahrtsmuseum. Seit 2005 steht sie unter Denkmalschutz.

