Fast 95 Prozent: Birkner als FDP-Vorsitzender bestätigt Stand: 10.10.2020 15:09 Uhr Die niedersächsische FDP hat ihren Vorsitzenden Stefan Birkner im Amt bestätigt. Beim Landesparteitag in Hildesheim wählten ihn die Delegierten mit fast 95 Prozent der Stimmen.

Birkner erhielt damit ein deutlich besseres Ergebnis als vor zwei Jahren. Damals stimmten nur knapp 79 Prozent der Delegierten für ihn. Das wurde allgemein als Quittung dafür interpretiert, dass er nach der Landtagswahl Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen verweigert hatte und stattdessen lieber in die Opposition gegangen war. In diesem Jahr hingegen zeigte die FDP in Hildesheim demonstrativ Geschlossenheit.

Videos 24 Min NDR Sommerinterview mit Stefan Birkner Das Coronavirus bedeutet: Freiheiten werden zur Gefahr. Wie erlebt Stefan Birkner, Landesvorsitzender der FDP, als Liberaler die Corona-Krise? Das Sommerinterview in voller Länge. 24 Min

Birkner: Regierung reagiert am Parlament vorbei

In seiner Rede griff Birkner am Sonnabend die Landesregierung scharf an. In der Corona-Pandemieregiere die mit Erlassen am Parlament vorbei, sie beschädige damit die "Herzkammer der Demokratie". Dabei sei gerade in Krisenzeiten eine öffentliche Debatte nötig. Wenn in Grundrechte eingegriffen werde, dann müsse man das den Bürgern erklären, nur so sei die nötige Akzeptanz zu erreichen, sagte der 47-Jährige, der auch Fraktionschef der FDP im Landtag ist. Genau für so einen Kurs stehe die niedersächsische FDP.

"Wir freien Demokraten wollen regieren"

Daraus leitete Birkner einen Regierungsanspruch nach der nächsten Landtagswahl ab. "Wir freien Demokraten wollen regieren", sagte der Partei- und Fraktionschef. Neben Birkner wurden der gesamte geschäftsführende Landesvorstand und der Generalsekretär neu gewählt. Jeweils ohne Gegenkandidaten.

Weitere Informationen NDR Sommerinterview: Birkner will klare Corona-Regeln Zum Auftakt der NDR Sommerinterviews hat FDP-Landeschef Stefan Birkner die Regierungskoalition kritisiert. Die Corona-Verordnung sei nicht verständlich. Das verunsichere die Menschen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 10.10.2020 | 15:00 Uhr