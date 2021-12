Fast 100 Omikron-Fälle in Niedersachsen bestätigt Stand: 28.12.2021 06:38 Uhr Der Chef des Landesgesundheitsamtes Niedersachsen geht davon aus, dass Omikron Ende Januar die vorherrschende Corona-Virusvariante im Land sein wird. Das gehe aus vorliegenden Labordaten hervor.

Noch ist die Zahl der Omikron-Fälle in Niedersachsen vergleichsweise niedrig. Das Robert-Koch-Institut (RKI) wies in seiner Statistik am Montag insgesamt 97 positive Befunde aus. Seitdem die Variante erstmals in Niedersachsen nachgewiesen wurde, gab es zudem 164 Verdachtsfälle. Allerdings sind die Zahlen aufgrund der Feiertage nur eingeschränkt aussagekräftig.

Jede sechste positive Probe ist Omikron-Variante

Fabian Feil, Chef des Landesgesundheitsamtes Niedersachsen (NLGA) geht davon aus, dass die hochansteckende Omikron-Variante in vier bis fünf Wochen die dominierende Variante im Land sein wird. Darauf deuten auch die Daten eines großen Labors in Niedersachsen hin, wo täglich bis zu 3.000 Corona-Tests aus ganz Deutschland untersucht werden. Während es Anfang Dezember noch keinen einzigen Omikron-Fall gab, so sei aktuell schon ein Sechstel der positiven Proben der neuen Variante zuzuordnen.

Erster bestätigter Fall Anfang Dezember

In Niedersachsen ist vorgeben, dass fünf Prozent aller Corona-PCR-Tests von den Laboren genauer untersucht werden müssen. Dies erfolgt entweder über das sogenannte Target-PCR-Verfahren oder eine Sequenzierung. Beim Target-PCR-Verfahren wird gezielt nach einer bestimmten Virusvariante gesucht, bei der Sequenzierung lassen sich darüber hinaus auch neue Virusvarianten erkennen. In Niedersachsen war der erste Omikron-Fall Anfang Dezember im Landkreis Wolfenbüttel bestätigt worden.

