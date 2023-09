Fans des SV Atlas Delmenhorst angegriffen - sieben Verletzte Stand: 10.09.2023 13:44 Uhr 20 bis 30 vermummte Personen haben am Samstagabend Fans des SV Atlas Delmenhorst auf der Rückreise von einem Auswärtsspiel attackiert. Wie die Polizei mitteilte, wurden sieben Menschen verletzt.

Als die ersten Fans des Oberligisten den Fanbus in Delmenhorst verließen, nährten sich laut Polizei rund 20 bis 30 schwarz gekleidete und vermummte Personen. Sie sollen die Fans geschubst, geschlagen und getreten haben. Auch Pfefferspray hätten die Angreifer eingesetzt. Eine 47-Jährige erlitt eine Verletzung am Arm, ein 50-Jähriger eine am Kopf. Beide kamen in ein Krankenhaus.

SV Atlas Delmenhorst zu Gast beim Heeslinger SC

Nach der Attacke seien die Personen geflüchtet, in mehrere Autos gestiegen und in bislang unbekannte Richtung gefahren, hieß es seitens der Polizei. Wer hinter dem Angriff steckt, ist unklar. Die Polizei habe bislang keine Hinweise auf die Täterinnen und Täter, hieß es auf Anfrage des NDR Niedersachsen. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Der SV Atlas Delmenhorst war am Samstag zu Gast beim Heeslinger SC im Landkreis Rotenburg. Das Spiel endete mit einem 1:1-Unentschieden. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (04221) 15 59 0 zu melden.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min