Familienfeier mit 2G-Plus: Land will Testpflicht erleichtern Stand: 14.12.2021 06:30 Uhr Niedersachsens Landesregierung will die Testpflicht für größere Familienfeiern an Weihnachten überarbeiten. Konkret geht es um die Vorgabe, wo sich Menschen testen lassen müssen.

Die seit Sonntag gültigeCorona-Verordnung sieht vor, dass bei Familienfeiern ab zehn Personen die 2G-Plus-Regel für Erwachsene gilt. Ausgenommen davon sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren - und Familienmitglieder, die bereits dreifach geimpft sind. Alle anderen, die geimpft oder genesen sind, müssen vor dem Familientreffen zum Testzentrum.

Selbsttests unter Aufsicht sollen reichen

Diesen Punkt der neuen Verordnung will die Landesregierung jetzt ändern und die familiären Weihnachtsfeiern erleichtern, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen dem NDR in Niedersachsen. Die Corona-Tests können demnach in der Familie unter Aufsicht stattfinden, so ein überarbeiteter Entwurf der Corona-Verordnung. Dabei soll es ausreichen, wenn ein Teilnehmer die Selbsttests der anderen dokumentiert.

Kommen weitere Erleichterungen?

Angesichts der ansteckenden Omikron-Variante seien Corona-Tests bei Zusammenkünften generell aber wichtig, so Pörksen. Sie kündigte für heute weitere Erleichterungen für Familientreffen an Weihnachten an.

Was gilt für Ungeimpfte? Ungeimpfte Menschen dürfen maximal zwei Personen aus einem weiteren Haushalt treffen. Kinder unter 14 Jahren zählen nicht mit.

Auf diese Verschärfung hatten sich Bund und Länder verständigt.

