Fall "Maddie": Suche nach Beweisen an Stausee endet vermutlich Stand: 25.05.2023 15:15 Uhr Die Suchaktion im Fall der vermissten "Maddie" McCann in Portugal ist auch am Donnerstag fortgesetzt worden. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig und die Ermittler hoffen, an einem Stausee Beweise zu finden.

Denn nach wie vor gibt es keine belastbaren Erkenntnisse zum Verschwinden des Mädchens vor 16 Jahren in Portugal. Nach bisherigen Planungen soll es sich um den letzten Tag der Suchaktion am Arade-Stausee handeln, an der sich Beamte aus Portugal, Deutschland und Großbritannien sowie die portugiesische Feuerwehr beteiligen. Die Suche läuft seit Dienstag. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig, die diese Aktion initiiert hat, geht davon aus, dass der verurteilte Sexualstraftäter Christian B. das Mädchen entführt und getötet hat. Der Mann ist unter anderem wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs vorbestraft und lebte von 1995 bis 2007 regelmäßig an der Algarve, wo er auch in Ferienanlagen und Hotels einbrach. Der Zeitung "Expresso" zufolge hat der Verdächtige Christian B. sich auch öfter an der Arade-Talsperre aufgehalten.

Ermittlungen sich nach Überresten von "Maddies" Schlafanzug

Laut der Wochenzeitung "Expresso" veranlassten die Braunschweiger Ermittler die aktuelle Suche wegen der Aussage eines "sehr glaubwürdigen Zeugen". B. sei demzufolge auch häufig an dem See nahe der Kleinstadt Silves im Hinterland der Algarve gewesen. Er soll den Ort als sein "kleines Paradies" beschrieben haben. Nach Berichten portugiesischer Medien hatten Taucher bei den Ermittlungen im Fall "Maddie" den See bereits im Jahr 2008 abgesucht, aber lediglich Überreste von Tieren gefunden. An der erneuten Suchaktion kam nun neben Spürhunden auch eine Drohne zum Einsatz. Am Mittwoch waren die Einsatzkräfte hauptsächlich damit beschäftigt, das Ufer des Sees von Gestrüpp zu befreien. Die Ermittler sammelten lokalen Medien zufolge aber auch verschiedene Stofffetzen auf und nahmen Bodenproben. Offenbar suchten die Ermittler nach Überresten einer rosafarbenen Decke und des Schlafanzugs, den "Maddie" am Abend ihres Verschwindens getragen hatte.

"Maddie" verschwindet nur wenige Meter von ihren Eltern entfernt

Der Stausee ist knapp 50 Kilometer von dem an der Algarve-Küste gelegenen Ferienort Praia da Luz entfernt. Dort war Maddie am 3. Mai 2007 kurz vor ihrem vierten Geburtstag aus der Wohnung ihrer Familie in einer Ferienanlage verschwunden, während ihre Eltern in einem nur wenige Meter entfernten Restaurant mit Freunden zu Abend aßen.

Christian B. bereits wegen Vergewaltigung verurteilt

Zuletzt war ein Prozess gegen ihn geplatzt, weil das Landgericht Braunschweig sich als nicht zuständig erklärt hatte. B. habe vor seiner Flucht nach Portugal nicht in Braunschweig gelebt, hieß es zur Begründung. Der Verdächtige soll demnach als Eigentümer eines Grundstücks in Sachsen-Anhalt eingetragen gewesen sein. Daher hätte die Anklage andernorts erfolgen müssen, hieß es. Christian B. ist bereits wegen Vergewaltigung in einem anderen Fall verurteilt und verbüßt eine mehrjährige Haftstrafe.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 25.05.2023 | 15:00 Uhr