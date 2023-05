Fall "Maddie": Neue Suche an Stausee in Portugal hat begonnen Stand: 23.05.2023 15:48 Uhr Im Fall "Maddie" McCann wird nun ein Stausee im Süden Portugals untersucht. Die Aktion wurde von der Staatsanwaltschaft Braunschweig veranlasst. Sie hofft, dass neue Beweismittel gefunden werden.

"Wir haben nie gesagt, dass das Mädchen dort, wo wir jetzt suchen, verschwunden ist", sagte Christian Wolters von der Staatsanwaltschaft Braunschweig dem NDR Niedersachsen. Es gebe aber Anhaltspunkte, dass dort Beweismittel gefunden werden könnten. Was genau und warum am Arade-Stausee in der Region Algarve gesucht wird, wollte der Staatsanwalt nicht sagen. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig führt die Ermittlungen in den Fall. Der See ist etwa 50 Kilometer von der Ferienanlage in dem Algarve-Badeort Praia da Luz entfernt, von der die damals dreijährige Madeleine McCann 2007 verschwand.

Fall "Maddie": Suche nach Beweismitteln soll mehrere Tage dauern

Die Suchaktion soll zwei bis drei Tage dauern und findet unter der Leitung der portugiesischen Kriminalpolizei statt. Beteiligt vor Ort sind deutsche und britische Ermittler. "Die Maßnahmen werden im Wege der Rechtshilfe durch die portugiesischen Strafverfolgungsbehörden mit Unterstützung durch Beamte des Bundeskriminalamtes umgesetzt", teilte die Staatsanwaltschaft Braunschweig mit.

Christian B. soll sich öfter an dem See aufgehalten haben

Die Ermittler vermuten, dass Madeleine McCann entführt und ermordet wurde. Eine Leiche konnte bisher nicht gefunden werden. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt in dem Fall "Maddie" gegen den vorbestraften Christian B. wegen Mordverdachts. Er habe sich öfter an der Arade-Talsperre nahe der Kleinstadt Silves aufgehalten, berichtete die portugiesische Zeitung "Expresso".

Staatsanwaltschaft Braunschweig äußert sich bisher nicht

Auch für die portugiesische Polizei ist Christian B. seit vergangenem Jahr offiziell Tatverdächtiger in dem Fall. Zuletzt war ein Prozess gegen ihn geplatzt, weil das Landgericht Braunschweig sich als nicht zuständig erklärt hatte. B. habe vor seiner Flucht nach Portugal nicht in Braunschweig gelebt, hieß es zur Begründung. Der Verdächtige soll demnach als Eigentümer eines Grundstücks in Sachsen-Anhalt eingetragen gewesen sein. Daher hätte die Anklage andernorts erfolgen müssen, hieß es. Christian B. ist bereits wegen Vergewaltigung in einem anderen Fall verurteilt und verbüßt eine mehrjährige Haftstrafe.

