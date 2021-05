Fake News auf dem Stundenplan: "Journalismus macht Schule" Stand: 03.05.2021 07:26 Uhr Medienkompetenz ist wichtig - gerade in Zeiten von Fake News und Social Media. Auch in diesem Jahr gehen wieder Journalistinnen und Journalisten des NDR an Niedersachsens Schulen.

Rund um den 3. Mai, den Internationalen Tag der Pressefreiheit, sprechen Journalistinnen und Journalisten des NDR mit Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften. Im Fokus steht dabei die Diskussion über freie und unzensierte Berichterstattung sowie die Gefahr durch Falschmeldungen und Hassbotschaften.

23 NDR Journalisten und Journalistinnen sind dabei

Der NDR in Niedersachsen ist mit 23 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus Hannover und den Studios in allen Regionen des Landes am Start. Die Angebote reichen von Journalistengesprächen mit den Klassen über ausgearbeitete Workshops zu Nachrichten, Recherche & Co mit Schülerbeteiligung bis hin zur Einbindung ganzer Klassenstufen - in Zeiten der Corona-Pandemie alles natürlich digital.

96 Schulen im Land machen mit - 23 auf der Warteliste

Insgesamt 96 Schulen aus ganz Niedersachsen sind dabei, weitere 23 stehen für die künftigen Wochen noch auf der Warteliste. Das Thema wird selbst zum Thema in der Berichterstattung. NDR 1 Niedersachsen berichtet in den Nachrichten sowie in Beiträgen in der Sendung "Der Tag in Niedersachsen". Alle Moderatoren der Sendung Hallo Niedersachsen des NDR Fernsehen machen mit und und auf dem Instagram-Profil von NDR Niedersachsen wird eine Story veröffentlicht.

"Journalismus macht Schule" gibt es seit 2019. Die Aktion startete in Bayern, doch mittlerweile sind fast alle Bundesländer beteiligt. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Internetpräsenz.

