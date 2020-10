Fälschungssichere Polizei-Dienstausweise kommen 2021 Stand: 10.10.2020 13:18 Uhr Die Polizeibeamten in Niedersachsen erhalten ab dem kommenden Frühjahr elektronische Dienstausweise. Dadurch sollen unter anderem Betrugsversuche erschwert werden.

Die Dienstausweise haben nach Angaben des Innenministeriums Chips, über die auch Arbeitszeiten erfasst und Zutrittsberechtigungen erfolgen können. Um die Karte fälschungssicher zu machen, werden einige Sicherheitsmerkmale eingesetzt wie spezielle Linienmuster, Mikroschrift, eine unter UV-Licht sichtbare Gestaltung sowie in Sicherheitsfolie eingelassene Hologramme. Produziert werden sollen die elektronischen Ausweise im Scheckkartenformat ab 2021 in der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen in Hannover. Die reinen Produktionskosten sollen pro Ausweis voraussichtlich unter 15 Euro liegen.

Hürde für falsche Polizisten

Mit der Umstellung soll auch erreicht werden, dass sich Betrüger schwieriger als Polizisten ausgeben können. Man wolle der unberechtigten Nutzung entgegenwirken, sagte ein Ministeriumssprecher. Polizeidienststellen im Land hatten zuletzt fast wöchentlich vor falschen Polizisten gewarnt.

Niedersachsen folgt anderen Bundesländern

Die Pläne für die neuen Ausweise hatte das Innenministerium bereits vor rund einem Jahr vorgestellt. Niedersachsen gehört aktuell zu den wenigen Bundesländern, die noch einen Polizeidienstausweis in Papierform ausstellen. Anders als der Bund deutscher Kriminalbeamter (BdK) vergangenes Jahr angeregt hatte, wird der Dienstgrad auf den elektronischen Ausweisen nicht vermerkt. Der neue Ausweis soll eine Gültigkeit von zehn Jahren haben, deswegen werde bewusst darauf verzichtet, so der Ministeriumssprecher.

