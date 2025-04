Fachleute erwarten noch mehr Fahrradurlauber in Niedersachsen Stand: 21.04.2025 16:19 Uhr Nach Einschätzung von Tourismus-Fachleuten machen künftig noch mehr Menschen Fahrradurlaub in Niedersachsen. Grund sei unter anderem das zunehmende Bedürfnis, klimafreundlich zu reisen, heißt es.

Radfahren erfülle den Wunsch nach aktiver, naturnaher und klimafreundlicher Mobilität, sagte Meike Zumbrock, Geschäftsführerin des Tourismusmarketing Niedersachsen (TMN). Dieser werde Analysen zufolge immer wichtiger, so die Tourismusexpertin. Zudem habe Niedersachsen eine abwechslungsreiche Natur- und Kulturlandschaft zu bieten. Aus diesen Gründen geht Zumbrock davon aus, dass Radtourismus in den nächsten Jahren weiter wächst. Das komme Niedersachsen auch wirtschaftlich zugute, so die TMN-Geschäftsführerin. Radtourismus sei einer der wichtigsten Bereiche des Tourismus im Land.

Beliebteste Radfernwege verlaufen durch Niedersachsen

Für die steigende Beliebtheit von Radurlauben sorgen laut TMN auch gut ausgebaute Radwege. Mehr als 40 Radfernwege auf mehr als 11.000 Kilometern zählt die Marketinggesellschaft im Land. Darunter unter anderem der Weser-Radweg und der Elberadweg, die nach einer Analyse des Fahrrad-Clubs ADFC zu den beliebtesten Radfernwegen Deutschlands gehörten, hieß es. Daneben führen viele weitere Routen durch Niedersachsen:

Nordseeküsten-Radweg : auf mehr als 930 Kilometern und durch vier Bundesländer führt die Route von der niederländischen bis zur dänischen Grenze.

: auf mehr als 930 Kilometern und durch vier Bundesländer führt die Route von der niederländischen bis zur dänischen Grenze. Lüneburger Heide : 72 Rundtouren umfasst das etwa 2.000 Kilometer lange Radwegenetz durch die Heide.

: 72 Rundtouren umfasst das etwa 2.000 Kilometer lange Radwegenetz durch die Heide. Von Frauenort zu Frauenort : Auf dieser Strecke können Radfahrerinnen und Radfahrer an knapp 50 Orten zwischen Harz und Nordsee etwas über bedeutende Frauen erfahren.

: Auf dieser Strecke können Radfahrerinnen und Radfahrer an knapp 50 Orten zwischen Harz und Nordsee etwas über bedeutende Frauen erfahren. Grenzgängerroute Teuto-Ems : Die Route führt im Teutoburger Wald und in der Münsterländer Parklandschaft entlang an Burgen, Schlössern und Heilbädern.

: Die Route führt im Teutoburger Wald und in der Münsterländer Parklandschaft entlang an Burgen, Schlössern und Heilbädern. Emsradweg: Der etwa 385 Kilometer lange Flussradweg reicht von der Quelle im Paderborner Land bis zur Mündung an der Nordsee in Ostfriesland.

Zudem laden laut TMN 250 Strecken im Land dazu ein, Tagestouren mit dem Fahrrad zu unternehmen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Radtouren