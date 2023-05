Fachkräftemangel in Kitas: Gipfeltreffen soll Lösungen finden Stand: 24.05.2023 19:10 Uhr Niedersachsens Kindertagesstätten fehlt es an Personal. Das wird besonders deutlich, wenn Kitas wegen Krankheitsausfällen schließen müssen. Eine Fachkonferenz soll Wege aus der Krise finden.

von Helmut Eickhoff

Eingeladen zum Kita-Gipfel am Donnerstag nach Hannover hat Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne). Mehr als zwei Monate nach dem großen Schulgipfel will das Kultusministerium damit das nächste Problemfeld angehen. "Bildungsqualität in Kitas sichern - dem Fachkräftemangel begegnen" - so der Titel der Fachkonferenz. Rund 140 Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Dutzenden Organisationen und Verbänden sind eingeladen. Auch Tim Arndt-Sinner ist dabei. Er ist Geschäftsführer eines Kita-Trägers in der Wedemark bei Hannover und leitet gleichzeitig den Landesverband des Deutschen Kita-Verbandes. "Wir fordern so eine Fachkonferenz schon lange. Eigentlich kommt sie zu spät." Alle Ideen seien bekannt, man hätte schon längst etwas tun müssen, kritisiert er.

Mehr Quereinsteiger in die Kitas

Arndt-Sinner sieht im Fachkräftemangel das größte Problem. Er fordert, mehr auf Quereinsteiger zu setzen. "Erzieherinnen und Erziehern könnten organisatorische Aufgaben abgenommen und Leitungspersonal bei der Verwaltung der Einrichtungen unterstützt werden." Zusätzliche Kräfte müssten aber auch vom Staat gegenfinanziert werden. Mehr Geld wünschen sich auch die kommunalen Spitzenverbände. Der niedersächsische Städtetag hatte kürzlich erst 600 Millionen Euro vom Land gefordert, um den kommunalen Kita-Trägern bei gestiegenen Personalkosten zu helfen.

Landkreistag: Standards in den Kitas senken

Der Niedersächsische Landkreistag fordert Bürokratieabbau. Unnötige Standards müssten angepasst werden, um die Fachkräfte zu entlasten. Der Verband fürchtet, dass andernfalls die Fachkräfte, keine oder nur noch eingeschränkte Kita-Betreuung leisten könnten. Auch die Gewerkschaft ver.di wünscht sich Entlastung und fordert mehr Personal "für Hauswirtschaft, Technik und Verwaltung".

Kultusministerium ist zuversichtlich

Das Kultusministerium zeigt sich vor dem Kita-Gipfel zuversichtlich. Ziel sei es, mit der Expertise der Verbände auszuloten, wie frühkindliche Betreuung trotz Fachkräftemangels gelingen könne. Auf der Fachkonferenz am Donnerstag soll es am Vormittag Fachvorträge von Wissenschaftlern geben. Am Nachmittag sollen dann in mehreren Gesprächsrunden Lösungsansätze entwickelt werden.

