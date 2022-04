FDP-Landeschef fordert mehr Öffentlich-Private-Partnerschaften Stand: 12.04.2022 09:08 Uhr Der niedersächsische FDP-Vorsitzende Stefan Birkner fordert mehr öffentliche Projekte mit privater Beteiligung. Im Land gebe es einen Investitionsstau, Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) regiere lustlos.

Mit sogenannten Öffentlich-Privaten-Partnerschaftsprojekten (ÖPP) könnte der Investitionsstau in Milliardenhöhe beseitigt werden, sagte Birkner der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (Dienstag). Zudem müsste die NBank zu einer "echten Investitionsbank" werden. Allein an den Hochschulen gebe es einen Investitionsstau von vier Milliarden Euro; auch öffentliche Gebäude und Krankenhäuser seien renovierungsbedürftig. "Die Universitäten weisen immer wieder darauf hin, dass sie viele Projekte mit ÖPP-Projekten realisieren könnten", so Birkner.

Birkner: Weil gibt Verantwortung ab

Der FDP-Landeschef kritisierte, dass Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) und Ministerpräsident Weil entsprechende Vorschläge regelmäßig ausbremsten, "aus ideologischen Gründen oder aus Mangel an Mut und Fantasie." Weil warf Birkner vor, nach neun Jahren sein Amt lust- und ideenlos auszuführen. "Er regiert nach dem Motto: 'Wer nichts macht, macht keine Fehler'", sagte Birkner. Gebe es Probleme, müsste im Zweifel der jeweilige Minister die Verantwortung übernehmen müsse - und Weil könne sich heraushalten.

Stichwort: ÖPP Als Öffentlich-Private Partnerschaft wird eine alternative Beschaffungsform für Bauprojekte bezeichnet, die der Staat eigentlich selbst leisten müsste: etwa für Schulen, Straßen oder öffentliche Schwimmbäder. Bei ÖPP-Projekten werden private Firmen nicht nur mit Planung und Bau beauftragt, sie sind auch für den Betrieb des Bauwerks zuständig. In der Regel mehr als 30 Jahre.



Der Staat "mietet" sich Schulen oder Straßen für diese Zeit zurück und zahlt den Privaten dafür Geld. Der Staat muss sich nicht groß neu verschulden und die Autobahnen würden in der Regel schneller und wirtschaftlicher gebaut, sagen Befürworter.



Kritiker bemängeln, dass der Staat die Projekte deutlich günstiger durchführen könne und die realen Kosten in einem Schattenhaushalt auf künftige Generationen abwälzen würde.

Immer wieder Streit bei Öffentlich-Privaten-Partnerschaften

In den vergangenen Jahren hat es bereits mehrere Projekte in Öffentlicher-privater Partnerschaft gegeben. Allerdings gab es immer wieder Streit, auch vor Gericht, etwa um den Ausbau eines Teilstücks der A1 zwischen Hamburg und Bremen. Nach Ansicht des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes und des DGB Niedersachsen sollten ÖPP-Projekte beim Autobahnbau beendet werden. Sie seien ineffektiv und zu teuer, hieß es im Dezember 2020 im Streit um den Ausbau der A7 im Süden Niedersachsens. Die Erwartungen an ÖPP-Projekte, dass sie wirtschaftlicher und schneller umgesetzt werden würden, hätten bisher nicht nachgewiesen werden können, verlautete damals aus dem niedersächsischem Wirtschaftsministerium.

