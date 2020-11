FDP, CDU und Grüne: Corona-Schutz in Schulen versagt Stand: 11.11.2020 11:47 Uhr Die Oppositionsparteien Grüne und FDP sowie die mitregierende CDU haben dem niedersächsischen Kultusministerium ein Versagen beim Corona-Schutz in den Schulen vorgeworfen

Die Corona-Lage an den Schulen sorgt weiter für Diskussionen. Schulleiter beklagen, dass sie Gesundheitsämter nicht erreichen können und warten müssen, bis Klassen in Quarantäne geschickt werden, berichtet NDR 1 Niedersachsen. Heute hat der Landtag über die Situation debattiert – im Mittelpunkt der Kritik: Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). FDP-Schulpolitiker Björn Försterling findet: Schulleiter sollten die Kinder und Jugendlichen notfalls in Quarantäne schicken, wenn Gesundheitsämter nicht erreichbar sind. "Es muss doch Aufgabe sein, die Gesundheitsämter zu entlasten." Kultusminister Tonne verwies auf Regeln, an die sich die Schulen halten könnten. Dass Schulleiter eine Quarantäne anordneten, sei rechtlich nicht möglich.

Koalitionspartner CDU stimmt in Kritik mit ein

Kritik an seinem Krisenmanagement erntete Kultusminister Tonne auch aus den eigenen Reihen. Die Abgeordnete Mareike Wulf vom Koalitionspartner CDU beklagte im Niedersächsischen Landtag ebenfalls, dass die Gesundheitsämter am Limit und für die Schulen kaum noch erreichbar seien. Informationen zu positiven Testergebnissen kämen eher von den Eltern und nicht von den Behörden. Sie können sich vorstellen, höhere Jahrgänge in den Wechselunterricht zu schicken, so die CDU-Bildungsexpertin. Es sei an der Zeit, dass Kultusminister Tonne seine bisherige Strategie überdenke.

Grünen fordern Lüftungsgeräte

Von einer fehlenden Planungssicherheit für die Schulen sprach die Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg. Die Klassen müssten entzerrt werden und Lüftungsgeräte installiert werden. Außerdem habe die Landesregierung bisher nichts gegen überfüllte Schulbusse getan.

"Szenario B" regional eingetreten

Derweil gilt in zahlreichen Schulen in Niedersachsen das sogenannte Szenario B. Das sieht eine Aufteilung der Klassen und abwechselnden Unterricht vor. Nach diesem Modell wird unter anderem in der Corona-Hochburg, dem Landkreis Cloppenburg derzeit unterrichtet.

Mehr Personal und mehr Geld für Schulbusse?

Bei aller Kritik - die Landtagsdebatte hat auch gezeigt, dass SPD und CDU daran arbeiten, die Lage zu verbessern. So kündigte Kultusminister Tonne an, mehr Personal in die Schulen zu schicken. Einzelzheiten nannte er allerdings nicht. Und CDU-Wirtschaftsminister Bernd Althusmann will kurzfristig 30 Millionen Euro für mehr Schul-Busse und Fahrer bereitstellen, damit sich die Lage auf dem Schulweg entspannt. Die Opposition fragt sich, warum das jetzt erst passiert.

