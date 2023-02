Sendung: Wirtschaft | 15.02.2023 | 07:40 Uhr | von Astrid Kühn

5 Min | Verfügbar bis 22.02.2025

Ein regionales Leuchtturmprojekt möchte die Meierei Horst in der Nähe von Elmshorn sein - sie stellt mit traditionellen Verfahren Milchprodukte her. Die Meierei ist eine Genossenschaft und die Mitglieder haben eines gemeinsam: sie wollen gute und nachhaltige Produkte. Was jahrelang gut funktionierte, erhielt mit der Energiekrise einen Dämpfer: die Meierei stand kurz vor dem Aus. Doch die Strahlkraft reicht, um Hilfe zu mobilisieren.