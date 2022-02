Experten warnen vor schwerstem Februar-Orkan seit Erfassung Stand: 17.02.2022 14:32 Uhr "Ylenia" hat sich kaum etwas gelegt, da warnen Meteorologen schon vor dem nächsten Sturmtief. "Zeynep" wird morgen hereinziehen und könnte der Nordseeküste Orkanböen in noch nie gemessener Stärke bringen.

"Ylenia" war laut, der nächste Sturm wird richtig laut", sagte Wetterexperte Frank Böttcher im Gespräch mit NDR Info. Er warnte, Orkantief "Zeynep" werde sehr viel mehr Kraft haben als "Ylenia". "Das Gefahrenpotential ist massiv." Im Binnenland erwartet Böttcher verbreitet Orkanböen von mehr als 120 Kilometern pro Stunde, an der Nordseeküste könnten es sogar mehr als 150 Kilometer pro Stunde sein. "Es könnte der stärkste Februar-Sturm seit Beginn der Aufzeichnungen werden", so der Meteorologe. Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit extremen Orkanböen an der Nord- und Ostsee. Mit welcher Wucht "Zeynep" den Norden treffen werde, sei aber noch immer nicht zu 100 Prozent berechenbar, sagte DWD-Meteorologin Franka Nawrath.

Bahnverkehr im Norden weiter gestört

Sturmtief "Ylenia" hat im Norden für massive Verkehrsbehinderungen gesorgt. Die Bahn ist damit beschäftigt, die Schäden zu beseitigen, die laut Bahn-Sprecher Achim Stauß erheblich sind. Nördlich der Bahnhöfe Münster, Hamm, Kassel, Magdeburg und Berlin gebe es weiterhin keine ICE- oder IC-Verbindungen - und somit im gesamten Norden nicht. Auch im Nahverkehr fallen Züge aus. Stellenweise ist ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Deutsche Bahn rechnet damit, dass Reisende auch wegen des nächsten bevorstehenden Sturms noch länger mit Einschränkungen werden leben müssen. Betroffen ist auch weiterhin der Regionalverkehr. In Niedersachsen will die Nordwestbahn versuchen, den Betrieb am Nachmittag wieder aufzunehmen. Die Bahnbetreiber metronom, enno und erixx fahren nach eigenen Angaben frühestens Freitag wieder.

Bahn bietet kostenlose Stornierungen an

Die Bahn teilte mit, dass für den Zeitraum Donnerstag und Freitag Kulanzregelungen für die Gültigkeit bereits gekaufter Fernverkehrstickets gelten würden. Möglich seien eine flexiblere Nutzung über mehrere Tage oder kostenfreie Stornierungen. Bis voraussichtlich Sonnabend sei mit starken Einschränkungen, Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen, heißt es.

Mann im Auto von umgestürzter Eiche erschlagen

Vor allem umgestürzte Bäume sorgen bei den Einsatzkräften in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommernfür viel Arbeit. Vielerorts müssen Straßen geräumt werden. In Bad Bevensen (Landkreis Uelzen) wurde ein Mann in seinem Auto von einer Eiche erschlagen. Auf dem Brocken im Harz erreichte der Sturm in der Nacht Spitzen-Windgeschwindigkeiten von bis zu 156 Kilometern in der Stunde. Die amtliche Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für Norddeutschland wurde aufgehoben. Das NDR Verkehrsstudio gibt einen Überblick über die Situation auf den Straßen.

Kaum Fährverkehr zu den Inseln im Norden

Zu den Ostfriesischen Inseln fahren heute keine Fähren, auch zwischen Cuxhaven und Helgoland fallen nach Angaben der Reederei Cassen Eils alle Fahrten aus. Auch der Fährverkehr in Mecklenburg-Vorpommern wurde vorübergehend eingestellt. In Schleswig-Holstein bleiben viele Fähren zu den Nordfriesischen Inseln und Halligen wegen des Sturms in den Häfen. Die Wyker Dampfschiffs-Reederei (W.D.R.) teilte mit, dass sie auf der Föhr-Amrum-Linie mit angepasstem Fahrplan fährt. Passagiere sollen sich vor Fahrtantritt über die Webseite der W.D.R. informieren.

Weiterhin Sturmflutwarnung für die Nordseeküste

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnt für die Nordseeküste weiterhin vor einer Sturmflut. Demnach werden das Mittag- bzw. das Nachmittag-Hochwasser etwa 1,5 Meter höher als das mittlere Hochwasser eintreten, im Hamburger Elbegebiet 1,5 bis 2 Meter höher. Die Hochwasserstände in der Nacht waren teils niedriger als erwartet geblieben. Bis Montag ist laut BSH an der deutschen Nordseeküste sowie im Weser- und Elbegebiet immer wieder mit deutlich erhöhten Wasserständen und Sturmfluten zu rechnen.

Ausfälle auch im Flugverkehr

Die Lufthansa hat deutschlandweit vorsorglich 20 Verbindungen gestrichen, weitere Annullierungen seien vorerst nicht geplant, sagte ein Unternehmenssprecher am Morgen. Am Flughafen Hamburg fallen rund ein Dutzend Flüge verschiedener Airlines aus. Betroffen sind Verbindungen von und nach München, Frankfurt, Kopenhagen, Zürich und Istanbul, wie eine Sprecherin des Airports mitteilte. Infos über Starts und Landungen gibt es im NDR Text ab Seite 710.

Höchste Windgeschwindigkeiten im Harz

Besonders stark traf das Sturmtief in der Nacht den Harz. In der Spitze wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 156 Kilometern pro Stunde gemessen. Der Wert sei kurz nach Mitternacht aufgezeichnet worden, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Er wies darauf hin, dass die Zahlen noch vorläufig seien. Die Verwaltung des Nationalparks Harz rät wegen der Sturmschäden dringend vom Betreten der Wälder ab. Es bestehe durch abbrechende Äste und umstürzende Bäume eine "akute Gefahr für Leib und Leben", sagte ein Sprecher.

Zahlreiche Schulausfälle in Niedersachsen

In zahlreichen niedersächsischen Landkreisen und Städten ist am Donnerstag der Unterricht an den allgemein- und berufsbildenden Schulen ausgefallen. Eine Betreuung für Kinder und Jugendliche in den Schulen werde aber sichergestellt, versicherte die Landesschulbehörde. Grundsätzlich gelte, dass die Eltern entscheiden können, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar ist.

Orkanböen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein hatten Polizei und Rettungsdienste am frühen Morgen bereits mehr als 400 Einsätze hinter sich. Gerade an der Nordsee hätten sich die Windspitzen deutlich auf die Zahl der Anrufe ausgewirkt, berichteten die Leitstellen. An der Küste waren Orkanböen mit der Stärke 12 erwartet worden.

Fischmarkt in Hamburg erneut überflutet

In Hamburg führte der Sturm zu hohen Wasserständen, kurz nach Mitternacht musste die Feuerwehr zur Autobahn A7 ausrücken, um die überflutete Fahrbahn abzupumpen. Am Morgen wurde der Fischmarkt in Hamburg-Altona überflutet. Die Feuerwehr rückte zu Dutzenden Einsätzen aus, es gilt eine Unwetter- und Sturmflutwarnung.

Viele Feuerwehreinsätze in Mecklenburg-Vorpommern

Auch in Mecklenburg-Vorpommern gab es in der Nacht Orkanböen mit bis zu 105 Kilometern pro Stunde - am stürmischsten war es auf der Insel Rügen. Laut Feuerwehr und Polizei blieben größere Schäden bisher aber aus, trotzdem sind die Wehren vielerorts im Einsatz. Der Fährverkehr wurde eingestellt.

