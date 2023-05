Exklusiv: Mieten in Niedersachsen 2022 erneut gestiegen Stand: 02.05.2023 06:00 Uhr Die Mieten in Niedersachsen sind im vergangenen Jahr weiter angestiegen. Zweistellige Preissprünge gab es selbst auf dem Land, wie der NDR Niedersachsen exklusiv über das Bundesbauministerium erfuhr. Ein Überblick.

von Katharina Seiler

Das Wohnen zur Miete ist 2022 in Niedersachsen erneut teurer geworden. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis für die Kaltmiete lag bei 7,81 Euro. Das geht aus der Antwort des Bundesbauministeriums auf eine Anfrage des Linken-Bundestagsabgeordneten Victor Perli aus Wolfenbüttel hervor. Am höchsten sind die Mieten demnach in Lüneburg und im Landkreis Harburg. Hier müssen Mieterinnen und Mieter durchschnittlich mehr als 10 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter bezahlen. Nur knapp unter 10 Euro folgen die kreisfreien Städte Oldenburg, Osnabrück und Göttingen sowie die Landkreise Stade und die Region Hannover.

Mietspiegel: Landkreise Holzminden und Lüchow-Dannenberg am günstigsten

Am preiswertesten dagegen kann man in den Landkreisen Holzminden und Lüchow-Dannenberg wohnen. Hier zahlen Mieterinnen und Mieter durchschnittlich weniger als 6 Euro pro Quadratmeter. Unter 7 Euro liegt der durchschnittliche Quadratmeterpreis auch noch in den Landkreisen Wesermarsch, Northeim, Nienburg, Goslar und Hameln-Pyrmont, genauso wie in den kreisfreien Städten Salzgitter und Wilhelmshaven.

Mietpreise klettern auch auf dem Land - etwa in Delmenhorst

Doch der Trend zeigt weiter nach oben. Vor allem in einigen ländlichen Regionen sind die Mieten zwischen 2021 und 2022 stark angestiegen. So zogen die Mieten in Delmenhorst um mehr als 13 Prozent an, im Landkreis Aurich und in Osterholz um rund 11 Prozent und im Landkreis Northeim um 10 Prozent.

Große Städte in der Nähe - höhere Mieten

Reinold von Thadden, Verbandsjustiziar beim Mieterbund Niedersachsen-Bremen, erklärt sich das zum einen mit einem Nachhol-Effekt. Denn in diesen Landkreisen und Städten sei das Wohnen bisher noch verhältnismäßig günstig gewesen. Zum anderen falle es auf, so von Thadden, dass diese Landkreise in der Nähe von größeren Städten lägen, in denen die Mieten schon seit Längerem hoch seien. Die Menschen würden jetzt offenbar ins nähere Umfeld dieser teuren Wohnlagen ausweichen. Delmenhorst und Osterholz könnte für Menschen aus Bremen interessant werden, genauso wie der Landkreis Northeim für diejenigen, denen Göttingen zu teuer ist.

Preisplateau in teuren Regionen erreicht?

Nur moderat angestiegen sind die Mieten dagegen in den Kommunen, in denen das Wohnen bisher schon relativ teuer war - wie in der Region Hannover, im Landkreis Harburg, in Braunschweig, Oldenburg und Osnabrück. Es gibt auch Landkreise und Städte in Niedersachsen, in denen die durchschnittlichen Mieten gesunken sind: Etwa in Cloppenburg, Cuxhaven und in Wolfsburg. Reinhold von Thadden vom Mieterbund erklärt: In Wolfsburg sei in den vergangenen Jahren viel gebaut worden, das scheine den Wohnungsmarkt jetzt zu entspannen. Nur wenn das Angebot steige, würden die Mieten sinken. Deshalb hält von Thadden Bauen langfristig für wirkungsvoller als eine Mietpreisbremse. Der Bundestagsabgeordnete Perli sieht in jedem Fall die Politik in der Pflicht. Sie müsse bezahlbaren Wohnraum für alle gewährleisten, so Perli.

