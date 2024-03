Ex-RAF-Terroristin Klette zum BGH nach Karlsruhe gebracht Stand: 07.03.2024 11:03 Uhr Die mutmaßliche Ex-RAF-Terroristin Klette ist dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe überstellt worden. Dort soll ihr der Haftbefehl der Bundesanwaltschaft eröffnet werden. Später soll sie wieder nach Niedersachsen kommen.

Wie die Staatsanwaltschaft Verden mitteilte, geht es um das Herbeiführen einer Sprengstoff-Explosion und versuchten Mord im Zusammenhang mit Taten Anfang der 1990er-Jahre. Der Haftbefehl der Bundesanwaltschaft wurde bereits vor Jahren erwirkt. Die Mitgliedschaft in der Roten Armee Fraktion (RAF) ist nach Angaben einer Sprecherin inzwischen verjährt. Nach der Vorführung vor einem Richter des Bundesgerichtshofs (BGH) soll Klette wieder zurück nach Niedersachsen gebracht werden, hieß es.

Sprengstoffanschlag und Schüsse auf US-Botschaft

Konkret wird der Ende vergangener Woche von Zielfahndern des LKA Niedersachsen in Berlin festgenommenen Daniela Klette vorgeworfen, im Jahr 1993 einen Sprengstoffanschlag auf die im Bau befindliche Justizvollzugsanstalt Weiterstadt (Hessen) verübt zu haben. Zudem hatte Klette laut Ermittlern im Februar 1991 gemeinsam mit anderen RAF-Mitgliedern mindestens 250 Schüsse auf die US-Botschaft im Bonner Stadtteil Bad Godesberg (Nordrhein-Westfalen) abgegeben. Sie soll darüber hinaus mit weiteren RAF-Mitgliedern versucht haben, im Februar 1990 einen Sprengstoffanschlag auf ein Gebäude der Deutschen Bank in Eschborn (Hessen) zu verüben. Der Sprengstoff detonierte damals nicht, da die Zündung versagte

Suche nach Garweg und Staub geht weiter

Klette war vor mehr als 30 Jahren untergetaucht - zusammen mit den weiterhin gesuchten mutmaßlichen RAF-Terroristen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub. Alle drei sollen der sogenannten dritten Generation der linksextremistischen Terrororganisation RAF angehört haben, die bis 1991 zahlreiche Anschläge verübte und Menschen tötete. 1998 erklärte die RAF sich für aufgelöst. Darüber hinaus werden Klette, Staub und Garweg versuchter Mord und eine Serie versuchter und vollendeter schwerer Raubüberfälle in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen in den Jahren 1999 bis 2016 vorgeworfen. Die Justiz in Verden ermittelt gegen das Trio unter anderem wegen schwerer Überfälle auf Geldtransporter in Wolfsburg, im Landkreis Diepholz und im Landkreis Wolfenbüttel. Mit den Überfällen soll das Trio sein Leben im Untergrund finanziert haben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Linksextremismus