Ex-Freundin in den Tod getrieben? Prozess gegen Pärchen startet Stand: 04.02.2025 17:32 Uhr Am Landgericht Braunschweig beginnt heute ein außergewöhnlicher Prozess. Eine 20-Jährige und ein 24-Jähriger sollen die Ex-Freundin des Angeklagten jahrelang gestalkt haben, bis diese sich das Leben nahm.

von Matthias Zimmermann

Der Psychoterror begann laut Prozessankündigung des Landgerichts Braunschweig vor fünf Jahren. Der heute 24-Jährige soll damals zunächst mit dem Opfer zusammen gewesen sein, dann aber ein Verhältnis mit einer nun 20-Jährigen begonnen haben. Gemeinsam sollen die Angeklagten dann beschlossen haben, seiner Ex-Freundin das Leben schwer zu machen. Hierzu hätten sie zunächst eine hämische Trauerkarte mit der Aufschrift "Herzliche Anteilnahme zur Trennung" in ihren Briefkasten geworfen. Anschließend soll die damals 15-jährige Angeklagte immer wieder Nachrichten über soziale Medien an die Ex-Freundin geschrieben haben.

Von da an ließen die beiden Angeklagten die Verstorbene nicht mehr in Ruhe, ist die Staatsanwaltschaft Braunschweig überzeugt. Sie sollen die junge Frau aus dem Landkreis Goslar mit ständigen Anrufen belästigt haben, auch nachts, so dass diese nicht mehr schlafen konnte. Der 24-Jährige soll täglich am Haus seiner Ex-Freundin vorbeigefahren sein, nur um sie zu verunsichern. Außerdem soll das Paar die Berufsschülerin mit dem Auto verfolgt, mindestens einmal auch umkreist haben. Nach zweieinhalb Jahren Stalking sollen die Angeklagten ihrem Opfer beim Joggen aufgelauert und sie in Todesangst versetzt haben, indem sie mit dem Auto auf sie zugefahren seien und erst im letzten Moment gebremst hätten. Vier Tage später hat sich die damals 18-Jährige vor einen Zug geworfen.

Anklage: Nachstellen mit Todesfolge

"Die beiden Angeklagten haben die junge Frau in den Suizid getrieben", so Staatsanwalt Hans-Christian Wolters. Das Landgericht Braunschweig muss nun klären, ob die beiden tatsächlich Schuld am Tod der 18-Jährigen sind. Angeklagt sind sie wegen Nachstellens mit Todesfolge. Ein Paragraf, der nur selten verhandelt wird, denn es sei sehr schwer die wahren Beweggründe für einen Suizid nachzuvollziehen, so Staatsanwalt Wolters. Für den Prozess sind bis April vierzehn Verhandlungstage angesetzt. Rund 50 Zeugen sind geladen, darunter die Eltern und der Bruder des Opfers.

