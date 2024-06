Europawahl in Niedersachsen: Wahlbeteiligung bei knapp 43 Prozent Stand: 09.06.2024 18:51 Uhr Rund 6,4 Millionen Menschen in Niedersachsen waren am Sonntag dazu aufgerufen, bei der Europawahl ihre Stimme abzugeben. Bis zum Nachmittag lag die Wahlbeteiligung etwas niedriger als vor fünf Jahren.

Exakt 42,98 Prozent der Wahlberechtigten in Niedersachsen gaben bis 16.30 Uhr in einem der rund 8.000 Wahllokale ihre Stimme ab, teilte die Landeswahlleitung am Sonntagabend mit. Bei der Europawahl vor fünf Jahren waren es noch 45,05 Prozent gewesen. Wenn man allerdings die Anträge auf Briefwahl mit berücksichtige, sei zu erwarten, dass die Wahlbeteiligung insgesamt in etwa gleich ausfallen werde, hieß es.

Prominente Wählerin in der Region Hannover

Unter den 22 Prozent der Wählerinnen und Wähler in Niedersachsen, die bereits bis zum Sonntagmittag ihr Kreuz gemacht hatten, war auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU): Um kurz nach 10 Uhr gab sie im Wahllokal in Burgdorf-Beinhorn (Region Hannover) ihre Stimme ab.

34 Parteien und politische Vereinigungen angetreten

Von 8 bis 18 Uhr waren die rund 8.000 Wahllokale in Niedersachsen geöffnet, insgesamt standen 34 Parteien und politische Vereinigungen zur Wahl. Laut Landesamt für Statistik sind in Niedersachsen 3,3 Millionen Frauen und 3,1 Millionen Männer wahlberechtigt. Dabei handele es sich sowohl um deutsche Staatsangehörige als auch um Menschen aus weiteren Ländern der Europäischen Union, hieß es. Mit dem Vorliegen erster Ergebnisse aus den Landkreisen und kreisfreien Städten ist bei der Europawahl laut Landeswahlleitung erfahrungsgemäß am Sonntagabend zu rechnen.

Nach Angaben der Landeswahlleitung ist mit dem Vorliegen erster Ergebnisse aus den Landkreisen und kreisfreien Städten bei der Europawahl erfahrungsgemäß gegen 20 Uhr am Wahlabend zu rechnen. Aber: Weil in Italien die Wahllokale bis 23 Uhr geöffnet seien, werde wegen europarechtlicher Regelungen vor 23 Uhr kein vorläufiges amtliches Ergebnis für das Land Niedersachsen veröffentlicht. Um sicherzustellen, dass nicht über eventuell schon vorher veröffentlichte Einzelergebnisse der Landkreise durch Zusammenrechnen ein Landesergebnis ermittelt wird, werden laut Landeswahlleitung in Niedersachsen die letzten fünf gemeldeten Wahlergebnisse aus den Landkreisen ebenfalls erst nach 23 Uhr veröffentlicht - dann zusammen mit dem Landesergebnis. Wie andere - auch norddeutsche - Bundesländer die Vorgabe der Bundeswahlleiterin bezüglich der 23-Uhr-Regelung umsetzen, sei nicht bekannt, so die Landeswahlleitung. Die betont auch, dass die Ergebnisse der Städte und Gemeinden in Niedersachsen "nicht auf Landesebene, sondern durch die Kreiswahlleiterinnen und Kreiswahlleiter veröffentlicht" würden.

Europawahl 2024: Erstmals dürfen 16-Jährige wählen

Das Wahlalter in Deutschland wurde für die Europawahl zum ersten Mal auf 16 Jahre gesenkt. Der Anteil der 16- und 17-Jährigen in Niedersachsen wird laut Landesamt für Statistik rund 2,2 Prozent betragen, etwa 71.000 junge Frauen und 67.000 junge Männer. Die Stadt mit den meisten Jungwählerinnen und Jungwählern ist übrigens Cloppenburg - hier leben rund 820 Erstwählerinnen und Erstwähler unter 18 Jahren.

Jüngste Kandidatin kommt aus Niedersachsen

Um selbst gewählt zu werden, muss eine Kandidatin oder ein Kandidat mindestens 18 Jahre alt sein. In ganz Deutschland gibt es zwei 18-Jährige, die für die Europawahl kandidiert haben, eine davon kommt aus Niedersachsen: Johanna Brauer aus Hannover stand für die Linke zur Wahl. Geboren ist sie am 24. Februar 2006, damit ist sie bundesweit die jüngste Kandidatin für die Europawahl.

Wer bei der Wahl hilft, bekommt Erfrischungsgeld

Am Wahltag waren laut Landeswahlleitung niedersachsenweit rund 80.000 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer im Einsatz. Sie alle erhalten ein sogenanntes Erfrischungsgeld. Das ist eine steuerfreie Aufwandsentschädigung für die Ehrenamtlichen und kann je nach Wohnort stark variieren: In Hannover gibt es zum Beispiel "nur" bis zu 45 Euro. Hier werden die Wahlhelfer berufen, ablehnen können Bürgerinnen und Bürger nur mit triftigem Grund. In Oldenburg wird dagegen auf Freiwillige für die 130 Wahllokale gesetzt. Um ihnen den Einsatz etwas schmackhafter zu machen, stockt die Stadt beim "Erfrischungsgeld" ordentlich auf: Bis zu 100 Euro bekommen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Damit liegt Oldenburg in Sachen "Erfrischungsgeld" weit vorn in Niedersachsen.

Wahlbeteiligung bei vorigen Europawahlen in Niedersachsen

Bei der Europawahl 2019 lag die Wahlbeteiligung in Niedersachsen bei 61,5 Prozent und damit knapp über dem Bundesdurchschnitt von 61,4 Prozent. Europaweit erreichte die Quote lediglich 50,7 Prozent. Die bisher höchste Wahlbeteiligung wurde bei der ersten Europawahl im Jahr 1979 verzeichnet: In Niedersachsen gingen damals 70 Prozent der Menschen zur Wahl. Bundesweit waren es nur 65,7 Prozent.

