Europäische Kulturhauptstadt: Die Entscheidung im Livestream Stand: 27.10.2020 21:17 Uhr In Hannover, Hildesheim, Chemnitz, Magdeburg und Nürnberg ist die Spannung groß: Am Mittwoch entscheidet sich, wer "Europäische Kulturhauptstadt" wird. Den Livestream sehen Sie ab ca. 13 Uhr hier.

Die Pressekonferenz findet wegen der Corona-Pandemie ausschließlich als Livestream statt. Ursprünglich hatten sich auch noch Dresden, Gera und Zittau beworben, die aber in der ersten Runde im Dezember 2019 ausgeschieden waren. Die fünf anderen Städte reichten Bewerbungsbücher ein, außerdem gab es digitale Stadtbesuche. Nach den finalen digitalen Präsentationen am 26. und 27. Oktober gibt die Jury nun am Mittwoch ihr Votum bekannt. Formal muss die Kulturhauptstadt dann bis Ende 2020 von der Kultusministerkonferenz ernannt werden. Die zweite Europäische Kulturhauptstadt 2025 stellt Slowenien.

Hannover

Die Stadt Hannover hat das Manifest "Normalität ist keine Option" eingereicht: Die Science-Fiction Geschichte ist ein Blick zurück aus dem Jahr 2059 auf das Jahr 2020. Mehr als 500 Projekte soll es im Jahr 2025 in Hannover geben. Themen sind Demokratie, Menschenrechte, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Zum Thema Verschmutzung der Meere wollen zum Beispiel Chöre, Performance-Künstler und die NDR Radiophilharmonie ein Konzert auf schwimmenden Plattformen im Maschsee geben. Im Ihme-Zentrum soll das "Internationale Zentrum für Künstlerische Forschung" (IZKF) entstehen, wo Kulturschaffende neue künstlerische Formate entwickeln können. Außerdem soll eine Brücke am Hauptbahnhof begrünt und das ganze Jahr für den Verkehr gesperrt werden und Kulturboote aus ganz Europa auf die Leine kommen.

Hildesheim

Hildesheims erstes Bewerbungsbuch trägt den Titel "Rüben, Rosen und der Sinn des Lebens". Die Stadt tritt gemeinsam mit mehr als einem Dutzend Kleinstädten und Gemeinden aus dem Umland an. In ganz Europa sei es wichtig, dass die Stimme der nicht-urbanen Gebiete mehr gehört werde, so der Leiter des Projektbüros Hildesheim 2025, Thomas Harling. Der Zuckerrübenanbau habe eine besondere Bedeutung in der Region. Die Region verfüge aber auch über weltweit renommierte Kulturstätten. Beim virtuellen Jurybesuch wurde mit einer Kamerafahrt der Mariendom präsentiert, an dem der Legende nach seit 1.000 Jahren ein Rosenstock wächst. Als Kulturhauptstadt 2025 will Hildesheim Gastgeber für Kulturschaffende in Not werden, die dann wiederum Hildesheimer Bürger zu ihren Arbeiten auf Plätzen in der Stadt einladen.

Magdeburg

In der Stadt Magdeburg gibt es viele ungenutzte Flächen. Die Gründe liegen in der starken Zerstörung im Zweiten Weltkrieg und auch im Wegbruch der Schwermaschinenindustrie nach der Wiedervereinigung. Diese Flächen sollen auf dem Weg zur Kulturhauptstadt Europas 2025 mit Ideen und Projekten gefüllt werden. In der Bewerbung Magdeburgs geht es um Wissenschaft, Geschichte, Sport und Kultur. Künstler sollen mit Wissenschaftlern zusammenkommen, geplant sind Musikfestivals Theaterprojekte und E-Sport-Veranstaltungen. Brachflächen in einem Stadtteil sollen von Bürgern, Vereinen und Kitas gestaltet werden.

Nürnberg

Nürnberg wird bisher meist mit dem Maler Albrecht Dürer, den Nürnberger Prozessen, und Lebkuchen verbunden. Nun will die Stadt beweisen, dass sie noch mehr zu bieten hat. "Past Forward" lautet der Titel ihrer Bewerbung, die die Vergangenheit mit der Zukunft verbinden soll. "Nürnberg ist eine diverse Stadt. Es gibt unglaublich viel kreatives Potenzial", so der Leiter des Bewerbungsbüros, Hans-Joachim Wagner. Die Das sollen mehr als 60 geplanten Projekte im Kulturhauptstadtjahr zeigen. "Deshalb ist es wichtig, dass Nürnberg den Titel bekommt, um sich noch mal selbst zu finden und neu zu erfinden", so Wagner.

Chemnitz

"Wir wollen all die Leute und Orte sichtbar machen, die man nicht sieht und damit auch ein Chemnitz, das in Europa - noch - keiner auf dem Schirm hat", so Jenny Zichner vom Bewerbungsteam. Mit kulturellen Mitteln Gräben überwinden, wieder miteinander ins Gespräch kommen, eine aktive und demokratische Stadtgesellschaft werden - das seien Ziele hinter dem Bewerbungsprozess.

