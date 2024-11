EuroTier 2024: Geht auch im Stall nichts mehr ohne KI? Stand: 08.11.2024 13:57 Uhr Am 12. November beginnt die EuroTier in Hannover. Bei der Messe dreht sich alles um Themen der modernen Tierhaltung: von KI über Roboter in landwirtschaftlichen Betrieben bis hin zu Insekten als Futter.

Bis zum 15. November zeigt die EuroTier 2024 Neuheiten rund um die Tierzucht und -haltung. 2.200 Aussteller aus 51 Ländern werden in den 13 Hallen zu der Messe erwartet - laut Veranstalter "das Highlight der internationalen Tierhaltungsbranche". Unter dem Motto "We innovate animal farming" sollen die Aussteller zeigen, wie Effizienz, Nachhaltigkeit und Tierwohl gesteigert werden können.

Videos ARD Mediathek Sprechende Schweine – KI übersetzt Tiersprache Wie fühlen sich Schweine bei der Mast in verschiedenen Haltungsformen? KI und Wissenschaft suchen Antworten. (11.09.2024) Video

Kühe, Schafe, Geflügel: Das Programm der EuroTier 2024

Während der Messe gibt es ein vielfältiges Programm. So präsentieren internationale Zuchtunternehmen bei einer Tierschau verschiedene Rassen von Rindern, Schafen, Ziegen und Pferden. Ein Highlight soll das Themenfeld KI im Geflügelbetrieb sein, wo die Entwicklungen auf dem Gebiet der Automatisierung und Digitalisierung in der Geflügelhaltung vorgestellt werden. Außerdem sollen sich Fachbesucher kostenlos über den aktuellen Stand bei wichtigen Branchenthemen informieren: Photovoltaik in der Landwirtschaft ist nur ein Beispiel, Algen sowie Insekten als Proteinfutter ein anderes. Ein weiteres Highlight sind die Roboter, die Besucherinnen und Besucher live im Einsatz sehen können. Das gesamte Programm der Fachmesse finden Sie hier.

EuroTier 2024 Hannover: Tickets und Öffnungszeiten

Die EuroTier 2024 ist vom 12. November bis 15. November von 9 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Tickets können sowohl online als auch an der Tageskasse erworben werden. Ein Tagesticket kostet 31 Euro (41,50 Euro Tageskasse) und ein Dauerticket 72,50 Euro (Tageskasse 92 Euro). Kinder bis einschließlich 13 Jahren haben freien Eintritt.