EuGH-Urteil: Schufa-Score nicht maßgeblich für Kreditwürdigkeit Stand: 07.12.2023 11:45 Uhr Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat am Donnerstag über den Schufa-Score geurteilt: Diese Bewertung dürfe nicht das einzige Kriterium für Kreditwürdigkeit sein. Geklagt hatte auch ein Mann aus Oldenburg.

von Christina Gerlach

"Es fühlt sich an, wie David gegen Goliath", sagt Tristan Farinella. Der 21-jährige Student der Wirtschaftspsychologie aus Oldenburg freut sich über die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg. Demnach dürfen Banken und andere Kreditgeber die Bonität ihrer Kundschaft nicht mehr ausschließlich nach der Schufa-Bewertung beurteilen. Das war auch das Ziel von Tristan Farinella. Er klagte gegen das Wirtschaftsunternehmen Schufa, das eigenen Angaben zufolge Daten von 68 Millionen Menschen in Deutschland sammelt. Daten, die unter anderem darüber entscheiden, ob jemand kreditwürdig ist oder nicht. Darauf greifen neben Banken auch Versandhändler, Energieversorger und Mobilfunkanbieter zu, um ihre Kundschaft einzuschätzen.

AUDIO: Blackbox Schufa: Ein umstrittenes System (05.12.2023) (25 Min) Blackbox Schufa: Ein umstrittenes System (05.12.2023) (25 Min)

Schlechter Schufa-Score kann negative Folgen haben

Der Student wollte sich genauer ansehen, wie er bewertet wird, hat die Auskunftei angeschrieben und fiel aus allen Wolken. Nach seinem Schufa-Score, also der Bewertung, gilt er als unseriös. Obwohl er immer alle Rechnungen pünktlich bezahlt hat, wie er sagt. Die Skala von 0 bis 100 zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass jemand seinen finanziellen Verpflichtungen nachkommt. Tristan Farinellas Score liegt bei 79 - salopp formuliert: ein Wackelkandidat. Das kann negative Folgen haben: Höhere Kreditzinsen oder geringere Chancen, eine Wohnung zu bekommen, denn viele Vermieter verlangen eine Schufa-Auskunft.

Schufa begrüßte das Urteil des EuGH

Tristan Farinella wollte daraufhin wissen, wie die Auskunftei zu seiner negativen Bewertung kommt. In diesem Punkt war sie allerdings nicht sehr auskunftsfreudig. Der Student entschloss sich, die Auskunft einzuklagen. Daraufhin wurde ihm der Score gesperrt. Und der 21-Jährige ist nicht allein: Mehrere Fälle in Deutschland führten dazu, dass sich der EuGH mit dem Fall beschäftigt hat. Dazu zählt auch das Verfahren einer Klägerin vor dem Verwaltungsgericht Wiesbaden, der ein Kredit verwehrt wurde. Das Wiesbadener Gericht hatte den Fall dem EuGH vorgelegt, um ihn grundsätzlich klären zu lassen. Das ist am Donnerstag passiert. Die Schufa begrüßte das Urteil: Es sorge für Klarheit, wie die Scores in den Entscheidungsprozessen von Unternehmen im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verwendet werden dürfen.

Weitere Informationen Schufa-Auskunft: Nicht immer stimmen die Daten Verbraucherinnen und Verbraucher sollten die Einträge zu ihrer eigenen Person in der Auskunftsdatei regelmäßig kontrollieren. (05.05.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.12.2023 | 12:00 Uhr