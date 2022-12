Etwa 1.250 Menschen werden in Niedersachsen vermisst Stand: 27.12.2022 11:41 Uhr Laut Landeskriminalamt gelten in Niedersachsen mit Stand Mitte Dezember 1.251 Personen offiziell als vermisst. Die Zahl der ungeklärten Schicksale ist damit etwas höher als im Vorjahr.

Ende 2021 waren es etwa 1.200 Menschen. Ein Vergleich ist allerdings schwierig, das LKA schränkt entsprechend ein: Bei den Zahlen handele es sich jeweils nur um eine Momentaufnahme. Fast täglich gebe es neue Vermisstenmeldungen und erledigte Fahndungen würden gelöscht, so eine Sprecherin. Das LKA führt die Fälle in der Dauerdatei mit dem Namen "Vermi/uTot" (Vermisste/unbekannte Tote). In diesem Jahr sei nur ein Teil der vermisst gemeldeten Personen auch 2022 verschwunden - manche Fälle sind seit Jahrzehnten in der Datei aufgeführt. Der älteste niedersächsische Fall reiche ins Jahr 1957 zurück, so die Sprecherin.

VIDEO: Oldenburg: Vermisster Achtjähriger lebend in Gully gefunden (25.06.2022) (5 Min)

Spektakulärster Fall mit Happy End

In den meisten Fällen enden Vermisstenfälle den Angaben zufolge glimpflich - und Verschwundene tauchen wieder auf. Doch auch 2022 gab es in Niedersachsen mehrere Fälle mit tödlichem Ausgang. Der spektakulärste Vermisstenfall spielte sich im Juni in und um Oldenburg ab. Er ging gut aus: Polizei, Rettungskräfte und zahlreiche Freiwillige suchten dort mehr als eine Woche nach dem achtjährigen Joe. Nach acht Tagen wurde der geistig behinderte Junge gefunden - unter einem Gullydeckel. Er war in ein Abflussrohr gekrochen und hatte sich in der Kanalisation verirrt.

