Etliche Unfälle auf glatten Straßen in Niedersachsen Stand: 27.12.2021 15:06 Uhr Gefrierender Regen hat am Montag in Niedersachsen zu vielen Unfällen geführt. Laut Polizei kam es dabei aber nicht zu größeren Schäden.

Besonders betroffen waren einige Teile der Landkreise Göttingen, Hameln-Pyrmont sowie die Stadt Wolfenbüttel. Hier gab es nach Angaben der Polizei etliche Glätteunfälle mit Blechschäden, aber keine Verletzten. In Seesen rutschte ein Linienbus gegen einen Fachwerkschuppen, Fahrer und Fahrgäste blieben ebenfalls unverletzt. Im Landkreis Hameln-Pyrmont wurde am Morgen nach mehreren Unfällen für rund vier Stunden der Busverkehr eingestellt.

Rutschpartie auf der A2

Auch in der Region Hannover ereigneten sich rund 15 Unfälle. Auf der A2 zwischen Bothfeld und Lahe drehten sich mehrere Fahrzeuge. Es blieb jedoch ebenfalls bei Blechschäden. In Hannover, wo der Stadtpark wegen Glätte geschlossen wurde, stürzten zudem etliche Fahrradfahrer. Schwere Verletzungen wurden allerdings nicht gemeldet.

Weiter Warnung vor Glätte

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in weiten Teilen des Landes weiter vor Glätte. Die Streudienste bleiben deshalb im Einsatz. Besonders gefährdet ist nach Angaben der Meteorologen der Landkreis Cuxhaven, wo aktuell Warnstufe 2 gilt.

Ab Dienstag wird es wärmer

In der kommenden Nacht soll es verbreitet leichten Frost und Sprühregen geben. Von Dienstag an wird es laut der Vorhersagen in Niedersachsen frostfrei und die Temperaturen steigen. Im südlichen Emsland kann es sogar zweistellige Plusgrade geben. Auch in den Höhenlagen des Harzes werden milde Temperaturen über dem Gefrierpunkt erwartet.

Hameln: Milchlaster rutscht gegen Laterne

Bereits in der Nacht zu Montag hatte es unter anderem im Landkreis Schaumburg bei Rinteln und Obernkirchen Glätteunfälle gegeben. Hier rutschten zahlreiche Autos von den Straßen. Auch hier wurden aber keine Personenschäden gemeldet. In Hameln prallte ein Milchlaster gegen eine Straßenlaterne. Dabei liefen rund 1.000 Liter Milch aus. In Duingen (Landkreis Hildesheim) war an Weihnachten ein Mann mit seinem Auto auf glatter Fahrbahn in den Gegenverkehr gerutscht. Es kam zu einem Unfall mit drei schwer verletzten Personen.

Regen fällt auf gefrorene Böden

Verantwortlich für das Glatteis sei Tief "Per", das milde Atlantikluft langsam nordostwärts schaufle, sagte der DWD-Meteorologe Marco Manitta. "In diesem Zusammenhang nimmt die Temperatur vor allem in höheren Luftschichten deutlich zu, so dass leichte Niederschläge meist als Regen fallen, die dann auf den gefrorenen Boden treffen und zu gefährlichem Glatteis führen", so der Meteorologe.

