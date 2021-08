Es wird wieder voll: Am Wochenende drohen Staus im Norden Stand: 26.08.2021 10:50 Uhr Zum Ferienende in Niedersachsen und Bremen müssen sich Autofahrende am Wochenende auf lange Staus und Wartezeiten einstellen, warnt der ADAC. Grund sind Fahrbahnverengungen und Bauarbeiten.

Auf den wichtigen Verkehrsrouten im Norden rechnet der ADAC mit vollen Straßen vor allem in den Ballungsräumen Bremen, Hamburg, Hannover und Osnabrück. Auf der A7 zwischen Hannover und Kassel könnte es in beiden Richtungen an mehreren Stellen Verzögerungen geben, ebenso auf der A1 zwischen Bremen und Osnabrück.

Stau auf A7 zwischen Hannover und Hamburg

Geduld mitbringen müssen Reisende dem ADAC zufolge auf der A7 zwischen Hannover und Hamburg - vor allem zwischen Soltau-Ost und Bispingen. Zudem erwarten die Experten Staus in beiden Fahrtrichtungen auf der A 30 zwischen Bad Oeynhausen und Osnabrück, insbesondere zwischen Gesmold und dem Kreuz Osnabrück-Süd.

Früh fahren oder Wochenende meiden

Der ADAC empfiehlt, am besten außerhalb der verkehrsreichsten Tageszeiten zu fahren - also ganz früh oder spät am Abend. Besonders Flexible sollten demnach am besten dienstags oder mittwochs reisen. Zudem sei es wichtig, frühzeitig eine Rettungsgasse zu bilden - sobald der Verkehr stockt, also beim Entstehen eines Staus.

