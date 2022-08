Es wird kühler im Norden - heute lokale Unwetter möglich Stand: 26.08.2022 08:09 Uhr Die Hitze im Norden hat zum Wochenende ein Ende: Die Temperaturen sinken deutlich - auf maximal 24 Grad am Sonntag. Heute kann es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) örtlich zu Unwettern kommen.

Im Norden breitet sich eine Tiefdruckzone aus. Für Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein hat sie ab heute Vormittag starke Gewitter mit Sturmböen, Starkregen und Hagel im Gepäck. In Mecklenburg-Vorpommern sind im Tagesverlauf starke bis schwere Gewitter mit Starkregen bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit sowie Sturmböen möglich. Vereinzelt kann es auch noch größere Niederschlagsmengen geben. Auch in Niedersachsen und Schleswig-Holstein kann es am Nachmittag und Abend in den östlichen Landesteilen einzelne Unwetter mit Starkregen von bis zu 40 Litern pro Quadratmetern in der Stunde geben. Die Höchstwerte im Norden liegen heute bei 24 bis 30 Grad.

VIDEO: Hitzesommer geht in Verlängerung: Überall fehlt Wasser (24.08.2022) (3 Min)

Sonnabend: Maximal 22 bis 26 Grad im Norden

Ähnlich geht es nach Angaben des DWD in Mecklenburg-Vorpommern auch am Sonnabend weiter: So soll es immer wieder Schauer und kräftige Gewitter, zum Teil mit unwetterartigem Starkregen geben. In Schleswig-Holstein und Niedersachsen ist nur noch in den östlichen Landesteilen mit Schauern, örtlich auch mit Gewittern zu rechnen. Die Höchsttemperaturen im Norden liegen zwischen 22 und 26 Grad.

Am Sonntag nur noch 20 bis 24 Grad

Für Sonntag rechnet der Deutsche Wetterdienst nur noch mit Höchsttemperaturen von 20 bis 24 Grad. In Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein und Hamburg bleibt es zumeist trocken, Sonne und Wolken wechseln sich ab. In Mecklenburg-Vorpommern ist dagegen nach Angaben der Meteorologen zunächst noch mit Schauern zu rechnen, später wird es aber auch dort freundlicher.

Weitere Informationen Wettervorhersage für Norddeutschland Wie wird das Wetter heute, morgen und in den kommenden Tagen? Die Assichten für den Norden. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 26.08.2022 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Extremwetter