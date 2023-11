Es wird frostig: Schnee im Harz, auf den Straßen droht Glätte Stand: 25.11.2023 14:20 Uhr Polare Meeresluft sorgt in Niedersachsen dieses Wochenende für Frost. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Rutschgefahr durch Glätte. Auf dem Wurmberg im Harz liegt der erste Schnee.

Am Samstagabend und in der Nacht kann es laut DWD durch überfrierende Nässe oder Schnee stellenweise zu Glätte kommen - es besteht Rutschgefahr. Verkehrsteilnehmer sollten ihr Verhalten anpassen. Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in Niedersachsen wegen der Witterungsverhältnisse zu mehreren schweren Unfällen gekommen: Zwei Menschen kamen auf der A31 ums Leben, ein Mann starb am Samstag im Landkreis Harburg auf der A1.

Neuschnee im Oberharz

Auch im Oberharz sinken die Temperaturen in der kommenden Nacht auf den Gefrierpunkt oder darunter. Hier soll es bis Sonntagmorgen 1 bis 5 Zentimeter Neuschnee geben, stellenweise können laut DWD bis zu 10 Zentimeter Neuschnee zusammenkommen. Auf dem Wurmberg liegt bereits Schnee.

Montag: Weitere Schneeschauer möglich

Der Winter macht sich immer deutlicher bemerkbar: Zu Beginn der nächsten Woche rechnen die Meteorologen mit weiteren Schneeschauern. Bei maximal 1 bis 4 Grad bleibt es kalt, aber auch freundlicher mit trockenen Phasen und ein bisschen Sonne.

