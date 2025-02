"Es wird eisig": Wetterdienst warnt für kommenden Nächte vor Glätte Stand: 05.02.2025 12:51 Uhr Eine Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor markanter Glätte für Südniedersachsen ist am Mittag aufgehoben worden. In den kommenden Nächten kann es wieder glatt werden.

Laut DWD kommt es in der Nacht zu Donnerstag im Bergland bei bis zu minus 3 Grad zu Glättegefahr, in der folgenden Nacht soll Schnee im Süden zu Glätte führen. Auch in der Nacht zu Samstag und Sonntag sei in Niedersachsen mit Glätte zu rechnen. Die Tiefstwerte liegen dann bis minus 4 Grad im Bergland, sonst um den Gefrierpunkt, teilte der Wetterdienst mit.

Böiger Ostwind lässt gefühlte Temperatur sinken

"Es wird eisig", sagte der DWD-Meteorologe Tobias Reinartz dem NDR Niedersachsen am Dienstag. Ein böiger Ostwind führe dazu, dass sich die Temperaturen auch tagsüber deutlich kälter anfühlen, obwohl diese über 0 Grad liegen. Am Samstag und Sonntag soll es im Norden trocken bleiben, dazu scheine gebietsweise die Sonne, so der Wetterexperte. Auf den Inseln und im direkten Küstenbereich soll es frostfrei bleiben.

"Die Straßen sind dann schlagartig glatt"

Eine amtliche Warnung des DWD vor markanter Glätte galt am Mittwoch für den Süden Niedersachsens bis etwa 12 Uhr. Betroffen waren zuletzt die Räume Hildesheim, Holzminden, Northeim, Göttingen sowie der Harz und Wolfenbüttel. Hier bestand teils erhöhte Glättegefahr, dort, wo Regen auf gefrorenen Boden fiel und zu Eis gefror. "Die Straßen sind dann schlagartig glatt", sagte Reinartz.

