Erstimpfungsstopp: Zweiter Pieks hat jetzt Priorität Stand: 12.05.2021 12:45 Uhr Nachdem gut ein Drittel der Niedersachsen mindestens einmal gegen Corona geimpft sind, will das Land nun den Schwerpunkt auf Zweitimpfungen legen. Erst im Juni soll es wieder mehr Erstimpfungen geben.

Die bereits geimpften Menschen müssten nun zuerst ihre zweiten Impfungen erhalten, ehe die Erstimpfungen wieder in gewohntem Umfang fortgeführt werden könnten, sagte Gesundheitsministeriumssprecher Oliver Grimm am Mittwoch in Hannover. "Es wird sich das Tempo etwas verlangsamen, es wird sich aber das Tempo der Zweitimpfungen erhöhen." Derzeit schließt sich das Zeitfenster für die Zweitimpfungen, weil der zweite Pieks bei Biontech innerhalb von sechs Wochen erfolgen muss.

Fast 600.000 Menschen auf der Warteliste

Die Impfstoffmenge bleibt gleich, die Zahl der täglichen Impfungen wird nach Angaben des Gesundheitsministeriums hoch bleiben - das Verhältnis verschiebt sich aber in Richtung Zweitimpfungen. Niedersachsen soll im Mai insgesamt rund 240.000 Impfdosen pro Woche vom Bund bekommen. Das heißt, dass die Warteliste für die Erst-Termine langsamer abgearbeitet wird. Derzeit stehen darauf rund 590.000 Männer und Frauen. Ab Anfang Juni seien wieder verstärkt Erstimpfungen möglich.

Kritik zurückgewiesen

Landräte hatten zuvor kritisiert, dass Bund und Länder falsche Hoffnungen machten: es würden immer mehr Gruppen zum Impfen eingeladen, obwohl der Impfstoff weiter knapp sei. Die Landesregierung wies das zurück - es handele sich um Mathematik, die Waage von Erst- und Zweitimpfungen pendele sich nun ein, erklärte ein Ministeriumssprecher. Zudem soll ab Juni weiterer Impfstoff kommen. Auch die niedergelassenen Ärzte sollen dann mehr Dosen bekommen.

Ministerium: "Zweitimpfung gewährleistet"

In welchem Umfang wegen des Rückstaus Impfzentren Termine für Erstimpfungen absagen mussten, konnte Grimm nicht beziffern. Eigentlich hätten die Impfzentren nur Termine in das Buchungsportal einstellen können, für die sie bereits Impfstoff fest in Aussicht hätten. Auf jeden Fall sei die Zweitimpfung gewährleistet, betonte Grimm. Neben den Impfzentren müssten sich auch die Arztpraxen nun vorübergehend auf Zweitimpfungen konzentrieren. Zuvor hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ) über die Pläne des Landes berichtet.

Land baut mRNA-Reserve auf

Die sogenannten mRNA-Impfstoffe könnten in den Impfzentren nur für Zweitimpfungen zur Verfügung gestellt werden, teilte das Ministerium mit. Es müssten entsprechende Bestände gebildet werden, "um auch im Juni alle dann anstehenden Zweitimpfungen sicher beliefern zu können“, heißt es.

Wieviel können die Hausärzte verimpfen?

Vonseiten des Bundes war zunächst angekündigt worden, dass die niedergelassenen Ärzte pro Woche zwischen 20 und 50 Impfdosen erhalten. Bei rund 9.000 Praxen im Land ergibt sich daraus, dass dort zwischen 180.000 und 450.000 in der Woche geimpft werden könnten.

