Erstes Adventswochenende: Handel zieht verhaltene Bilanz Stand: 29.11.2021 06:00 Uhr Zum Beginn des Weihnachtsgeschäftes sei in den Innenstädten spürbar weniger los gewesen als vor Corona, so die niedersächsischen Einzelhändler. Ihre Bilanz fällt dementsprechend verhalten aus.

Man merke, dass die Menschen deutlich vorsichtiger geworden seien, sagt der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Niedersachsen-Bremen, Mark Alexander Krack. Gerade in den Zentren der niedersächsischen Großstädte verzeichneten die Geschäftsleute demnach weniger Kundinnen und Kunden als vor der Pandemie. Das gelte vor allem für Bereiche rund um Weihnachtsmärkte, so Krack.

Videos 3 Min Black Friday in Hannover: Shopping in Corona-Zeiten Am letzten Freitag im November lockt der Einzelhandel wieder mit Rabatten. Es ist der Auftakt zum Weihnachtsgeschäft. (26.11.2021) 3 Min

Hoffnung, dass kein Lockdown kommt

Immerhin: In einigen Landesteilen waren die Einzelhändlerinnen und -händler laut Krack in Anbetracht der Umstände zumindest einigermaßen zufrieden. Der Handelsverbands-Geschäftsführer nennt als Beispiele den ostfriesischen Raum sowie vereinzelte Orte im Braunschweiger Land und in der Region Hannover. Stellvertretend für die gesamte Branche hofft Krack nun vor allem, dass es - anders als im vergangenen Jahr - nicht zu einem Lockdown mitten im Weihnachtsgeschäft kommt.

