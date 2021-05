Stand: 16.05.2020 19:09 Uhr Erster digitaler Museumstag: Kultur trotz Corona

Museen dürfen hierzulande mittlerweile trotz der Corona-Pandemie wieder unter Auflagen öffnen, dennoch laden zahlreiche Museen in Niedersachsen und Bremen am Sonntag zu einer digitalen Version des Internationalen Museumstags ein. Der Museumstag wird seit 1977 jährlich vom internationalen Museumsrat zu einem bestimmten Motto ausgerufen. Der Tag will auf die Vielfalt der mehr als 6.500 Museen in Deutschland aufmerksam machen.

Neue Zielgruppe erreichen

Die Sorge sei gewesen, dass Museen derzeit etwas in Vergessenheit geraten könnten, so der Geschäftsführer des Museumsverbandes Niedersachsen-Bremen, Hans Lochmann. Digitale Angebote schafften jedoch auch eine große Chance für ein neues Publikum. Und so präsentieren die Museen im Land am Aktionstag zum Beispiel ihre Sammlungen in 360-Grad-Rundgängen oder als Videoführungen in den sozialen Medien.

Digitale Führungen

Das Residenzschloss-Museum in Braunschweig etwa lädt nach eigenen Angaben am Sonntag unter anderem zu einer virtuellen Führung durch die Sonderausstellung "Gesellschaft der Freunde junger Kunst". Zudem können digitale Besucher selbst erstellte Kunstwerke in den sozialen Medien teilen. Im Kunstmuseum Wolfsburg führt der Fotograf Ulrich Hensel ab 15 Uhr digital durch seine Ausstellung "Zwischenwelten". Die Führung findet live auf Instagram statt. Außerdem wird er dort mit Kurator Andreas Beitin über seine Werke sprechen.

Kunst auch "in echt"

Zahlreiche Museen öffnen am internationalen Museumstag aber auch ganz real für Besucher. Das Sprengel Museum in Hannover etwa hat seine Ausstellung der Kurt-Schwitters-Preisträgerin Mika Rottenberg bis zum Museumstag am Sonntag verlängert.

