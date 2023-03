Erste Städte schaffen kostenlose Parkplätze für E-Autos ab Stand: 20.03.2023 09:14 Uhr Mehrere Städte in Südniedersachsen wollten mit kostenlosen Parkplätzen die E-Mobilität fördern. Dieses Ziel sehen sie erreicht. Erste Städte haben den Anreiz bereits wieder abgeschafft.

Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter mehreren größeren Städten. So entschied die Stadt Göttingen vor wenigen Wochen, dass ab dem 1. Juli auch für E-Autos in der Stadt auf öffentlichen Stellplätzen eine Parkgebühr fällig wird. In Braunschweig muss für E-Autos bereits seit dem Jahreswechsel eine Parkgebühr bezahlt werden. Die Stadt Nordhorn schaffte das kostenlose Parken Anfang Februar ab - nach vier Jahren.

Videos 8 Min E-Auto-Frust: Viele Fahrzeuge, wenig Ladesäulen (06.02.2023) Der Ausbau der Ladeinfrastruktur hinkt mittlerweile den steigenden Zulassungszahlen von E-Autos hinterher. 8 Min

Anreiz fällt wegen steigender Nachfrage weg

"Ziel der Gebührenbefreiung war seinerzeit die Förderung der E-Mobilität", teilte die Stadt Nordhorn mit. Dieses Ziel sei mittlerweile erreicht worden, nachdem sich nach Einführung der Maßnahme im Jahr 2019 die Zahl der E-Autos dort von 35 auf 1000 Ende 2022 erhöht habe. Auch die Stadt Braunschweig, die 2014 das kostenlose Parken einführte, verzichtet auf den zusätzlichen Anreiz für E-Autos, wegen der "stetig wachsenden Nachfrage" nach diesen Fahrzeugen. Anstatt auf Privilegien für E-Wagen zu setzen, sei es generell sinnvoller, wenn die Städte mehr Ladestationen schaffen würden, erklärte ein Stadtsprecher aus Wilhelmshaven.

Kostenloses Parken beim Laden in vielen Städten

In Osnabrück gibt es extra ausgewiesene, kostenlose E-Auto-Parkplätze und eine Kostenbefreiung innerhalb des Innenstadtrings. Zudem dürfen E-Autos außerhalb der Innenstadt teilweise länger auf Parkplätzen stehen als Benzin- und Dieselautos. In den Städten Oldenburg, Wolfenbüttel, Wilhelmshaven, Hildesheim und Wittmund ist das kostenlose Parken für E-Wagen zumindest während des Ladevorgangs möglich. In vielen Städten steht noch nicht fest, ob sie entsprechende Verordnungen auslaufen lassen oder verlängern. In Delmenhorst und Hannover gibt es eine solche Regelung noch bis Ende 2023, in Celle bis Ende 2026. Auch in Emden und Nienburg müssen Fahrerinnen und Fahrer von E-Autos derzeit noch keine Parkgebühr entrichten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.03.2023 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klimaschutz Straßenverkehr