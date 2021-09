Erste Prognose zur Bundestagswahl: CDU und SPD gleichauf Stand: 26.09.2021 18:00 Uhr Die Wahllokale im Land sind seit 18 Uhr geschlossen, die erste Prognose zur Bundestagswahl 2021 von infratest-dimap liegt jetzt vor.

Danach kommt die CDU auf 25 Prozent der Stimmen - gleichauf mit der SPD, die ebenfalls auf 25 Prozent kommt. Die Grünen erreichen 15 Prozent und liegen damit vor der FDP und der AfD, die beide auf 11 Prozent kommen. Die Linke liegt nach der ersten Prognose bei 5 Prozent. Der größte Verlierer ist nach dieser Prognose die CDU (-7,9 Prozentpunkte weniger als 2017). Die Grünen legen kräftig zu und erreichen 6,1 Prozentpunkte mehr als bei der letzten Bundestagswahl. Auch die SPD verbessert sich deutlich (+4,5 Prozentpunkte).

Die Prognose basiert auf mehr als 100.000 Interviews mit Wählerinnen und Wählern in den Wahllokalen. Je weiter der Wahlabend fortschreitet, umso genauer werden die Zahlen, die dann auf Hochrechnungen der bereits ausgezählten Stimmen beruhen.

Wahlbeteiligung lag 2017 in Niedersachsen bei 76,4 Prozent

Bei der vorangegangenen Bundestagswahl lag die Wahlbeteiligung in Niedersachsen am Ende bei 76,4 Prozent. 34,9 Prozent der Wähler gaben damals der CDU ihre Zweitstimme, die SPD kam auf 27,4 Prozent. Dahinter lag die FDP mit 9,3 Prozent der Zweitstimmen, die AfD mit 9,1, die Grünen mit 8,7 und die Linke mit 7,0 Prozent. Zur Wahl stehen heute 21 Parteien und 21 Einzelbewerber. Insgesamt treten 527 Kandidatinnen und Kandidaten an.

Viele Stichwahlen zur Kommunalwahl im ganzen Land

Neben der Besetzung des Bundestags können die Menschen in Niedersachsen heute auch bei zahlreichen Stichwahlen über die Führungsspitzen in Landkreisen, Städten und Gemeinden entscheiden. Allein in acht großen Städten wie Osnabrück, Oldenburg, Lüneburg und Braunschweig werden neue Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister gewählt. In der Region Hannover wird über das Amt des Regionspräsidenten und in den Landkreisen Peine, Göttingen, Hildesheim, Gifhorn, Helmstedt, Lüchow-Dannenberg und Wesermarsch über neue Landrätinnen und Landräte entschieden.

