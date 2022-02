Erste Lockerungen? Krisenstab informiert über Corona-Lage Stand: 21.02.2022 19:34 Uhr Der Corona-Krisenstab der niedersächsischen Landesregierung informiert auf der wöchentlichen Pressekonferenz am Dienstag über die Pandemie-Lage im Land.

Neben den aktuellen Zahlen geht es in der Landespressekonferenz um erste Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Niedersachsen will die Beschränkungen in drei Stufen herunterfahren, hatte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in der vergangenen Woche angekündigt. Die erste Lockerungsstufe sollte demnach ab dem 24. Februar greifen. So soll in vielen Bereichen von 2G-Plus auf 2G umgestellt werden. Bei geimpften, aber nicht geboosterten Personen fiele dann der zusätzliche Corona-Test weg. Der NDR in Niedersachsen überträgt die Pressekonferenz wie gewohnt ab 13 Uhr live im Stream.

Novavax-Impfstoff kommt wohl frühestens Anfang März

Ein weiteres Thema könnte der Start des Impfstoffs Novavax sein. Das niedersächsische Gesundheitsministerium teilte am Montag mit, dass die erste Lieferung des Vakzins voraussichtlich Ende dieser Woche im Zentrallager des Bundes in Quakenbrück (Landkreis Osnabrück) ankommt. Wann es von dort in die Kommunen verteilt wird, steht noch nicht fest. Dem Land zufolge haben sich bislang 7.820 Personen auf einer Liste für den Proteinimpfstoff angemeldet.

