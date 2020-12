Erste Impfungen in den Landkreisen Cloppenburg und Osnabrück Stand: 22.12.2020 13:54 Uhr Niedersachsen erhält die ersten knapp 10.000 Dosen des Corona-Impfstoffs von Biontech und Pfizer in dieser Woche. Los geht es mit den Impfungen in den Landkreisen Cloppenburg und Osnabrück.

Das Land hat den Landkreis Cloppenburg für die ersten Impfungen ausgewählt, weil dort die Sieben-Tages-Inzidenz wochenlang am höchsten war - und noch immer hoch ist. Das erklärte der Leiter des Corona-Krisenstabs, Heiger Scholz, auf der wöchentlichen Pressekonferenz am Dienstag. Auch im Landkreis Osnabrück habe es regelmäßig hohe Inzidenzen gegeben, zudem sei das Coronavirus dort in erheblichem Maße in Alten- und Pflegeheime eingetragen worden. Etwa 80 Prozent der Einrichtungen im Landkreis seien betroffen. Zum Vergleich: Es gebe Landkreise, in denen kein einziges Pflegeheim betroffen sei, sagte Scholz.

EU hat Impfstoff am Montag zugelassen

Gestern hatte die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) die Zulassung des Impfstoffs des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer empfohlen. Am Abend gab dann auch die EU-Kommission zusammen mit den Mitgliedsstaaten grünes Licht für die Marktzulassung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.12.2020 | 14:00 Uhr