Erste Deutsche von Sudan nach Jordanien ausgeflogen Stand: 24.04.2023 06:07 Uhr Nach tagelangen Vorbereitungen hat die Bundeswehr die ersten deutschen Staatsbürger aus dem Sudan ausgeflogen. In der Nacht landete der erste Airbus A400M vom Fliegerhorst Wunstorf in Jordanien.

Mit der ersten Maschine sind nach Angaben des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr 101 Menschen evakuiert worden. Eine zweite Maschine startete am Morgen mit 113 Menschen in Richtung Jordanien. Bei den Menschen an Bord handelt es sich sowohl um Deutsche als auch um Angehörige anderer Nationen. Die Evakuierten werden nach Jordanien ausgeflogen und kehren von dort nach Deutschland zurück. "Die Weiterreise der evakuierten Staatsbürgerinnen und Staatsbürger anderer Nationen wird mit den betreffenden Staaten abgestimmt", erklärte das Einsatzführungskommando. Neben den beiden Bundeswehrmaschinen steht den Angaben zufolge eine dritte Maschine im Sudan bereit, um weitere deutsche Staatsangehörige auszufliegen. Die drei Bundeswehrmaschinen waren aus dem jordanischen Al-Asrak Richtung Sudan gestartet und landeten auf einem Flughafen in der Nähe der Hauptstadt Khartum. An dem Einsatz sind mehr als 1.000 Frauen und Männer der Bundeswehr beteiligt. Rund 300 Deutsche sollen evakuiert werden.

Auch andere Länder haben bereits Einsätze eingeleitet

Mehrere andere Länder, darunter Frankreich, Italien, Saudi-Arabien und die Türkei, leiteten ebenfalls Evakuierungsaktionen ein. Zwei französische Militärmaschinen mit rund 200 Menschen verschiedener Nationalitäten an Bord landeten derweil in Dschibuti. Am Sonntag begann zudem Spanien mit Evakuierungen. An Bord waren neben 30 spanischen Staatsbürgern auch 70 Angehörige anderer Staaten, darunter aus Argentinien, Portugal und Polen. Sudans nördliches Nachbarland Ägypten kündigte unterdessen die Evakuierung "von 436 Staatsangehörigen auf dem Landweg" an.

Im Sudan liefern sich Einheiten der Armee und der paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) seit mehr als einer Woche erbitterte Kämpfe. Zuvor war eine Einigung zur Eingliederung der RSF-Miliz in die Streitkräfte gescheitert. Bei den Gefechten wurden bereits mehr als 420 Menschen getötet und mehr als 3.700 weitere verletzt. Mehrere vereinbarte Waffenruhen wurden bereits gebrochen.

Rettungsmission am Mittwoch musste abgebrochen werden

Bereits am Mittwoch waren drei Militärtransporter des Typs A400M aus Wunstorf zu einer Rettungsmission in den Sudan gestartet. Aufgrund der angespannten Lage mussten sie allerdings wieder umkehren.

