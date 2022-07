Erste Batteriezellfabrik von VW in Deutschland entsteht Stand: 07.07.2022 06:50 Uhr Lange wollte Volkswagen keine eigenen Batteriezellen für seine E-Autos bauen. Jetzt sollen europaweit gleich sechs Fabriken entstehen. Die erste davon in Salzgitter. Heute ist Grundsteinlegung.

von Birte Olig

Zwei Milliarden Euro kostet die Batteriezellfabrik in Salzgitter, wo ab 2025 Zellen mit einer Jahreskapazität von 40 Gigawattstunden produziert werden sollen. Salzgitter wird aber nicht nur reiner Produktionsstandort. Salzgitter sei extrem wichtig für die weitere Strategie, sagt Frank Blome, der Chef der Batterie-Produktion. Hier soll die Batteriezell-Kompetenz gebündelt werden, von hier aus sollen die weiteren geplanten Batteriezellfabriken gesteuert werden, sämtliche Innovationen sollen von hier kommen.

Seit 2019 wird Salzgitter als Pilot-Anlage genutzt

Im Herbst 2019 hat Volkswagen in Salzgitter bereits eine Pilot-Anlage für die Fertigung von Batteriezellen in Betrieb genommen. In kleinem Maßstab erforscht und entwickelt VW hier die für den Konzern noch eher unbekannte Technologie. Und die Arbeit sei durchaus erfolgreich, sagt Blome. Beispiel: Die Stapel-Geschwindigkeit von Elektroden. "Die Zelle besteht ja aus bis zu 100 Elektroden-Blättern, die gestapelt werden müssen. Am Anfang haben wir dafür eine Sekunde pro Blatt gebraucht. Jetzt haben wir eine Maschine entwickelt, die 20 Elektroden-Blätter pro Sekunde stapeln kann." Das spare nicht nur Geld, so Blome, sondern auch Platz in der neuen Fabrik.

Weg von China, raus aus der Abhängigkeit

VW will mit der eigenen Batteriezell-Produktion die Abhängigkeit von asiatischen Herstellern verringern. Für den VW-Analysten Frank Schwope von der Norddeutschen Landesbank ein richtiger und notwendiger Schritt: "Es kann sogar sein, dass Volkswagen damit auch eine gewisse Rentabilität erreicht. Darauf würde ich aber nicht unbedingt setzen."

VW wird weiter auf Lieferanten angewiesen sein

Komplett unabhängig von asiatischen Zulieferern wird VW aber nicht werden. Denn die insgesamt sechs geplanten Batteriezellfabriken dürften nicht für die Masse der E-Autos reichen, die VW in den kommenden Jahren ausliefern will. Und solange die Rohstoffe aus ausgedienten Batterien nicht im großen Stil zurückgewonnen werden, ist der Konzern weiter auf seine Lieferanten angewiesen. Für Schwope ein Unsicherheitsfaktor. Der Ukraine-Krieg und Corona hätten gezeigt, wie schnell es zu Verwerfungen innerhalb von Lieferketten kommen könne.

Die IG Metall blickt positiv in die Zukunft

Und es gibt noch ein Problem: In der neuen Batteriezellfabrik in Salzgitter dürften nach Konzern-Angaben zwar an die 2.500 Arbeitsplätze geschaffen werden. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass an anderer Stelle viele Arbeitsplätze verloren gehen. Bisher werden im VW-Werk Salzgitter Motoren gefertigt, 7.000 Mitarbeitende gibt es dort aktuell. Doch spätestens 2030 dürfte für sie Schluss sein, der Verbrenner hat dann ausgedient. Nur ein Bruchteil aber wird wohl umgeschult werden auf die Batterie. Die IG Metall in Salzgitter blickt dennoch positiv in die Zukunft. "Wir haben lange daran gearbeitet, die Batteriezelle überhaupt hierher zu bekommen", sagt Brigitte Runge von der IG Metall Salzgitter-Peine. Der Elektro-Mobilität gehöre die Zukunft, eine Rolle rückwärts werde es nicht geben, ist sie sicher.

Auch die Feststoffzelle wäre kein Problem für Salzgitter

Die Entscheidung von VW für die Batterie ist auch eine gegen die Brennstoffzelle. Was einige Kritiker durchaus bemängeln. Noch nicht ausgemacht ist dagegen, wohin die Reise in Sachen Batterie geht. Volkswagen arbeitet bereits an der sogenannten Feststoffzelle, deren Vorteil in einer höheren Reichweite und kürzeren Ladezeit liegt. Sollte sie sich durchsetzen, wäre das laut Batterie-CEO Frank Blome kein Problem für die neue Fabrik in Salzgitter. Ein paar Anpassungen und die nächste Generation der Batteriezelle könne vom Band laufen.

