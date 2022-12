Erst frostig, dann milder: DWD warnt vor Eisregen im Norden Stand: 18.12.2022 11:16 Uhr Im Norden wird es heute und in der kommenden Nacht ungemütlich - und stellenweise auch gefährlich: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt Temperaturen bis minus 12 Grad und Eisregen voraus.

So müssen sich die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein bereits im Laufe des Sonntags durch Reif und überfrierende Nässe auf glatte Straßen und Gehwege einstellen, wie der DWD mitteilte. In der kommenden Nacht erwarten die Meteorologen dann auch in Niedersachsen und Bremen Eisregen mit erheblicher Glatteisgefahr.

Es wird milder in Norddeutschland

Auch am Montagvormittag ist weiter mit glatten Straßen zu rechnen. Vor allem im Bergland sowie nach Vorpommern hin kann es zunächst auch Schnee geben, der im Tagesverlauf in Regen übergeht. Es wird milder, die Temperaturen steigen auf 2 Grad im Osten Mecklenburg-Vorpommerns und bis zu 8 Grad im Westen Niedersachsens. Auch am Dienstag bleibt es größtenteils bedeckt bei Werten zwischen 6 und 11 Grad, teils sind Regen oder Schauer möglich.

Viele Wintersportler im Harz

Fans von Schnee und Wintersport können dennoch auf ihre Kosten kommen - müssen dafür aber in den Harz fahren. Die Buchungslage in Norddeutschlands höchstem Gebirge sei gut, sagte Andreas Lehmberg vom Harzer Tourismusverband. Die Hoteliers und Vermieter seien überwiegend zufrieden. Viele Unterkünfte sind fast ausgebucht, etwa in Bad Harzburg, Braunlage und Sankt Andreasberg. Starke Nachfrage gibt es vor allem für die Zeit ab dem 2. Weihnachtsfeiertag bis ins neue Jahr. Vor allem auch kleine, weniger bekannte Orte hätten aber noch Kapazitäten, so Lehmberg. Spontan-Urlaube sind also möglich.

VIDEO: Start der Skisaison im Harz: Wurmberg öffnet die Pisten (16.12.2022) (3 Min)

Im Harz öffnen die Skigebiete

Derzeit liegen im Oberharz einige Zentimeter Schnee. Genug, um den für Weihnachten geplanten Saisonstart in den Wintersportgebieten vorzuziehen. Am Matthias-Schmidt-Berg in Sankt Andreasberg laufen die Lifte seit Freitag. Am Wurmberg in Braunlage ging es am Sonnabend los. Und auch in Sonnenberg öffnete das Skigebiet an diesem Wochenende.

Was ist eine Schneeflocke? Eine Schneeflocke setzt sich aus vielen, wenige Mikrometer großen Eiskristallen zusammen. Diese wiederum bestehen aus Wassermolekülen. Ein Eiskristall, der mit bloßem Auge sichtbar ist, enthält rund eine Trillion Wassermoleküle. Und weil es unzählige Möglichkeiten gibt, wie sich diese Moleküle zusammenfinden, gehen Experten davon aus, dass kein Kristall dem anderen gleicht.

Viele dieser Kristalle haken sich dann zu einer Schneeflocke zusammen. Ein bis drei Stunden sind die Flocken dann unterwegs von ihrer Wolke bis zur Erde. Unterwegs verändern sie ihr Aussehen. Je nach Wetter kann die Schneeflocke unterschiedlich groß sein. Tendenziell entstehen größere Flocken dann, wenn es nur knapp unter Null Grad ist.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 18.12.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Der Harz