Erneuter Bahnstreik: Auch Niedersachsen betroffen Stand: 12.03.2024 20:31 Uhr Noch bis in den frühen Mittwochmorgen sollte der von der Lokführer-Gewerkschaft GDL kurzfristig anberaumte Warnstreik bei der Deutschen Bahn andauern. Unternehmerverbände reagierten empört auf Streik Nummer sechs.

Die Deutsche Bahn geht davon aus, dass die Züge von Mittwoch an wieder planmäßig fahren. Das teilte das Unternehmen am Dienstagabend auf seiner Website mit. Der Streik der Lokführergewerkschaft sollte um 2 Uhr in der Nacht enden. Während der laufenden Tarifverhandlungen mit der Bahn war es die mittlerweile sechste Arbeitsniederlegung, zu der die GDL aufgerufen hatte.

VIDEO: GDL-Streik: Stillstand auf den Schienen auch in Niedersachsen (1 Min)

Unternehmerverband: "Die sollen sich gefälligst zusammenreißen"

Wenig Verständnis für den erneuten Warnstreik der GDL zeigte Volker Müller, Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen. "Ich glaube, dass das auch sehr viel mit dem Ego des Gewerkschaftsführers zu tun hat und dafür habe ich kein Verständnis", betonte Müller. "Die sollen sich gefälligst zusammenreißen und jetzt verhandeln und zu einem Ergebnis kommen." Die Stimmung in der Wirtschaft sei verheerend. "Wir leben in einer Rezession", sagte Müller. "In einer solchen Phase mit nicht mehr planbaren Streiks auch noch zurecht zu kommen, wird die Wirtschaft mit Sicherheit den ein oder anderen Punkt kosten." Man habe sich immer gefragt, warum nicht mehr Waren mit der Bahn transportiert werden statt mit Lkw. "Das ist einer der Gründe", sagte Müller, "weil es eben nicht wirklich verlässlich ist."

Privatunternehmen wurden nicht bestreikt

Die Züge der Privatunternehmen metronom, enno, erixx, und WestfalenBahn waren nicht von dem Streik betroffen: Die privaten Bahngesellschaften Transdev und Abellio hatten bereits Anfang Februar beziehungsweise Mitte Januar einen Tarifabschluss mit der GDL erzielt. Auch die Züge der Nordwestbahn fuhren regulär. Reisende hatten den Streik unter Umständen dennoch zu spüren bekommen, wenn die GDL auch Stellwerke bestreikt hat, wie ein Sprecher der NordWestBahn dem NDR Niedersachsen sagte. Die NordWestBahn hat ebenfalls schon einen neuen Tarifvertrag mit reduzierter Wochenarbeitszeit mit der Gewerkschaft ausgehandelt. Der S-Bahn-Verkehr in Stadt und Region Hannover sollte ebenfalls fahren: "Möglicherweise kann es jedoch vereinzelt zu Verspätungen kommen", hatte eine Sprecherin von Transdev dem NDR Niedersachsen zuvor mitgeteilt.

