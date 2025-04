Erneute Panne beim Abitur: Tausende Schüler könnten betroffen sein Stand: 02.04.2025 13:43 Uhr Schon wieder hat es beim Abitur in Niedersachsen eine Panne gegeben. In den Erdkunde-Klausuren mussten Schüler mit vertauschten Zahlen arbeiten. Tausende Abiturientinnen und Abiturienten könnten betroffen sein.

von Torben Hildebrandt

Seit Montag schreiben Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen die Abitur-Klausuren. Und schon zum Start tauchten im Fach Erdkunde Probleme auf. Das Kultusministerium in Hannover hat Informationen des NDR Niedersachsen bestätigt, wonach die Abiturientinnen und Abiturienten mit falschen Zahlen arbeiten mussten. Wie viele Schüler insgesamt von der Panne betroffen sind, konnte das Ministerium noch nicht sagen, da die Abiturienten aus verschiedenen Aufgaben wählen konnten. Insgesamt schreiben rund 5.000 Schüler und Schülerinnen ihr Abitur im Fach Erdkunde.

Videos 4 Min Start der Abiturprüfungen in Niedersachsen Neue Notfallpläne sollen Verzögerungen verhindern. Und im Gymnasium Oesede gibt es einen besonderen Service für die Prüflinge. 4 Min

Schulleiter nennen vertauschte Zahlen "ziemlich peinlich"

Konkret ging es bei der Aufgabe um die Im- und Exporte des Landes Senegal. Dabei wurden die Im- und Exporte vertauscht - so kam das arme Senegal auf dem Papier fälschlicherweise zu einem Exportüberschuss. Abiturienten, die mit diesen verdrehten Daten rechneten, kamen zwangsläufig zu falschen Ergebnissen. "Ziemlich peinlich", heißt es von Schulleitern dazu. Abiturienten, die ohnehin schon unter Druck stehen, seien durch die Aufgabe verunsichert worden.

Kultusministerium: "Aufgabe war trotzdem lösbar"

Das Kultusministerium versucht, zu beruhigen. Es handele sich lediglich um zwei vertauschte Zahlen in einer sehr umfangreichen Materialsammlung mit vielen Grafiken und Statistiken, erklärte Ministeriumssprecher Ulrich Schubert auf Anfrage des NDR Niedersachsen. "Unsere Experten sind zu dem Schluss gekommen, dass diese Aufgabe trotz des vertauschten Datensatzes für die Schülerinnen und Schüler lösbar war", so Schubert. Abiturienten, die die Aufgabe mit den falschen Zahlen gelöst und so Folgefehler verursacht haben, müssten keine Nachteile fürchten. "Haben sie gut hergeleitet, kriegen sie auch eine gute Punktzahl", sagte der Sprecher.

Wiederholung der Klausuren "nicht erforderlich"

Das Ministerium plant nach der Panne nicht, etwas an den Bewertungskriterien zu ändern. Auch müssten die Klausuren nicht wiederholt werden, das sei "überhaupt nicht erforderlich". Fraglich ist, wo genau die Panne passiert ist. Im Fach Erdkunde erarbeitet eine achtköpfige Kommission die Aufgaben. Das Ministerium prüft diese Aufgaben, bevor die Schulen das Material herunterladen. Aufgefallen ist der Fehler erst am Montag zum Auftakt der Klausuren.

Panne beim Politik-Abi hallt noch nach

Das Fazit des Ministeriums lautet: "Fehler sind immer ärgerlich. Aber Fehler passieren." Im vergangenen Jahr hatte das Politik-Abitur in Niedersachsen für Schlagzeilen gesorgt. Wegen eines Einbruchs in eine Schule in Goslar mussten die Prüfungsaufgaben ausgetauscht werden. Einige Schulleiterinnen und Schulleiter hatten kritisiert, dass dies für viel Chaos gesorgt hatte. Der Landesschülerrat hatte deshalb im Nachhinein eine bessere Bewertung gefordert - allerdings ohne Erfolg.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bildung