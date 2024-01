Erneut vielerorts Bauernproteste in Niedersachsen Stand: 26.01.2024 15:25 Uhr Die Proteste der Bauern reißen nicht ab. Auch heute gibt es in Niedersachsen unter dem Motto "Brückentag" vielerorts Aktionen. Unter anderem positionieren sich Landwirte sichtbar auf Autobahnbrücken.

Aufgerufen zu den Protesten hatte das niedersächsische Landvolk. Geplant ist der sichtbare Protest etwa auf Brücken über der A1 bei Bockel und Elsdorf im Landkreis Rotenburg und auch weiter südlich in den Landkreisen Diepholz, Vechta und Cloppenburg. Im Landkreis Stade ist neben einer dreiwöchigen Mahnwache auch eine Sternfahrt geplant. In der Region Hannover demonstrierten Landwirte etwa auf der Brücke über der Autobahn 2 in Garbsen bei Hannover, außerdem auf der Brücke der Bundesstraße 6, ebenfalls in Garbsen. Für den Nachmittag sind Proteste unter anderem in Barsinghausen, Neustadt und Wunstorf-Kolenfeld geplant. In Gifhorn will Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) eine Demo besuchen. Die Landwirte haben angekündigt, Weil mit einem Trecker-Spalier zu empfangen. In Wahrenholz wird der SPD-Politiker an einem Bürgerdialog mit Demonstrierenden teilnehmen.

2.000 Landwirte auf Festivalgelände in Nordholz

Im Landkreis Cuxhaven haben sich laut Polizei entlang der A27 rund 100 Landwirte mit ihren Treckern versammelt. Später wollen sie sich aber auf den Weg nach Nordholz auf ein Festivalgelände machen, um dort mit rund 2.000 Landwirten zu protestieren. Auch im Süden von Niedersachsen soll es derartige Aktionen geben: Dort wollen Bauern alle Brücken, die über die A7 führen, mit Fahrzeugen besetzen und ausleuchten. Bereits am Donnerstagabend positionierten sich nach NDR Informationen vereinzelt Landwirte mit ihren Fahrzeugen auf Brücken - etwa über der A7 Richtung Hildesheim.

Landvolkpräsident: Proteste der Bauern noch nicht vorbei

Anders als bei der vergangenen Aktionswoche der Bauern soll es bei den jetzigen Vorhaben nicht um Blockaden gehen. Das machte Niedersachsens Landvolkpräsident Holger Hennies deutlich. Der Begriff "Brückentag" zeige aber, "dass wir noch nicht am Ende unsere Kundgebungen angelangt sind". In der kommenden Woche wollen Bundestag und Bundesrat abschließend über den Haushalt 2024 abstimmen. "Bis dahin bleibt Zeit für uns, weiterhin für unsere Forderung nach Rücknahme der schrittweisen Steuererhöhung für Agrardiesel einzutreten", so Hennies.

