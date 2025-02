Erneut Panne bei Briefwahl: Gemeinden verschicken Musterstimmzettel Stand: 13.02.2025 18:16 Uhr Die Gemeinden Braunlage (Landkreis Goslar) und Hann. Münden (Landkreis Göttingen) haben versehentlich Musterstimmzettel statt der korrekten Briefwahlunterlagen verschickt. Betroffen seien bis zu 50 Empfänger.

Die betroffenen Gemeinden hätten den zuständigen Kreiswahlleitern den Versand der ungültigen Stimmzettel selbst gemeldet, teilte der Landkreis Göttingen am Donnerstag mit. Demnach sind es nicht mehr als 50 Fälle gewesen. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, ihre Briefwahlunterlagen zu überprüfen und sich schnellstmöglich an ihre zuständige Gemeinde zu wenden, sofern sie einen Musterstimmzettel erhalten haben. "Die Stimmabgabe auf einem Musterstimmzettel ist ungültig", betonte der Landkreis. Man werde schnellstmöglich einen Austausch organisieren, um die Teilnahme an der Briefwahl zu gewährleisten. Die Gemeinde Braunlage gehört zum Wahlkreis "52 Goslar - Northeim - Göttingen I", Hann. Münden zum Wahlkreis "53 - Göttingen II".

Weitere Informationen Bundestagswahl 2025: Der Andrang auf Briefwahl ist groß In Hannover, Lüneburg und Oldenburg hat bisher jeder fünfte Wahlberechtigte einen Antrag gestellt oder schon die Stimmen abgegeben. (13.02.2025 ) mehr

Reihe von Briefwahl-Pannen in Niedersachsen

Die Briefwahlpanne in Braunlage und Hann. Münden ist nicht die einzige in Niedersachsen. Die Stadt Oldenburg hat versehentlich 2.000 Wahlunterlagen für die Bundestagswahl doppelt gedruckt und verschickt. Im Wahlkreis "Lüchow-Dannenberg - Lüneburg" wurden auf 180.000 Stimmzetteln bei den Zweitstimmen die Namen von zwei Kandidatinnen falsch geschrieben. Die Stimmzettel können nach Verwaltungsangaben trotzdem genutzt werden, neue sollen nicht gedruckt werden. Im Wahlkreis 49 "Salzgitter – Wolfenbüttel" mussten Unterlagen neu gedruckt werden, weil dort die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) mit MLDP abgekürzt wurde. Die Gemeinde Wangerland (Landkreis Friesland) musste bereits im Januar wegen fehlerhafter Angaben rund 7.900 Wahlbenachrichtigungen neu drucken und verschicken.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundestagswahl